Crunchyroll anunció hoy que ha adquirido la distribución global y los derechos de mercadeo (excepto en Asia) de TOHO, para la próxima película de Makoto Shinkai, “Suzume no Tojimari” (título provisional). El acuerdo fue hecho en el marco del Festival de Cine de Cannes y fue negociado por Asa Suehira, Jefe de Contenidos de Crunchyroll, Vincent Maraval, CEO de Wild Bunch International y Akihiro Takeda de TOHO. Los derechos son manejados a nivel mundial por TOHO (salvo en Corea del Sur y en India).

Suzume no Tojimari debutará en Japón el 11 de noviembre del año en curso, y será distribuida en la mayoría de los territorios a comienzos de 2023. En Norteamérica, Crunchyroll es el único distribuidor. En Latinoamérica, Australia/Nueva Zelanda, Oriente Medio y porciones de Europa, la película será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment. En Europa franco y germano parlante, el filme será co distribuido por Crunchyroll, Sony Pictures y Wild Bunch International.

“Es con humildad y honor que CoMix Wave Films, Makoto Shinkai y TOHO han decidido asociarse con Crunchyroll en la próxima obra de arte”, dijo Rahul Purini, Presidente de Crunchyroll, LLC. “Esta es también una gran oportunidad para trabajar con nuestros socios en Sony Pictures Entertainment y Wild Bunch International distribuyendo de forma conjunta este filme en una amplia variedad de territorios. Sabemos que tanto los fanáticos de la animación así como la audiencia en general se enamorarán de esta prestigiosa película, y no vemos la hora de presenciar la reacción y recepción que esta tendrá en salas de cine, festivales y entregas de premios”.

“Estamos encantados de trabajar con Makoto Shinkai, CoMix Wave Films, TOHO y Crunchyroll,” dijo Vincent Maraval, Presidente de Wild Bunch International. “Makoto Shinkai es un importante artista con quien queríamos trabajar desde hace mucho tiempo. Es un director talentoso a quien damos la bienvenida a nuestra familia de maestros del cine y nos enorgullece poder tener la capacidad de traer su visión al mundo de la cinematografía alrededor del mundo”.

Por décadas el galardonado creador, escritor y director Makoto Shinkai ha sido considerado un visionario dentro del área de la animación, con las dos recientes películas Your Name (2016) y Weathering With You (2019), que lo han catapultado como uno de los principales cineastas autores a nivel internacional.

Sinopsis de Suzume no Tojimari

Suzume no Tojimari es una historia sobre la llegada a la adultez de su protagonista de 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe cerrar puertas causando devastación.

