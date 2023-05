Han pasado muchísimas cosas en Dragon Ball y muchas de ellas hacen que dudemos sobre cómo funciona el universo creado por Akira Toriyama. A lo largo de su extensa trayectoria, ha habido en Dragon Ball algunos elementos que han generado cierta confusión o que simplemente carecen de sentido.

Por solo citar un ejemplo reciente, Dragon Ball Super no puede considerarse canon debido a los brutales cambios que sucedieron en la trama y que no coinciden con el epílogo de Dragon Ball Z, “End of Z”. Esto es solo un ejemplo de lo que estás por leer a continuación y que la comunidad viene señalando desde hace varios años. Dudamos que Toriyama tome cartas en el asunto, pero admitamos que tantos desajustes son el encanto de Dragon Ball.

Cosas sin sentido de Dragon Ball

La lógica del tiempo: a lo largo de la serie, el concepto del tiempo puede resultar confuso. Hay ocasiones en las que se establecen límites estrictos, como el tiempo límite para estar en la habitación del Espíritu y el Tiempo, pero luego se rompen esas reglas sin explicación. Además, los viajes en el tiempo y las alteraciones en la línea temporal pueden volverse complicados de seguir.

Las inconsistencias en las escalas de poder: en Dragon Ball, los niveles de poder son una parte fundamental de la serie, pero en ocasiones se presentan inconsistencias en las escalas. Personajes que antes eran considerados invencibles pueden ser superados fácilmente por otros más débiles, lo que genera cierta confusión en cuanto a la jerarquía de poder.

La muerte y resurrección de los personajes: a lo largo de la serie, los personajes mueren y son revividos en múltiples ocasiones. Aunque la muerte se presenta como algo serio, a menudo se desdramatiza con la aparición de las Esferas del Dragón, capaces de conceder deseos y revivir a los fallecidos. Esto resta peso emocional a las muertes y puede generar cierta falta de sentido en las consecuencias de las acciones.

Las fusiones y sus limitaciones: en Dragon Ball, existen varias técnicas de fusión que permiten combinar a dos o más personajes en uno solo. Sin embargo, las reglas y limitaciones de estas fusiones no siempre están claras y a veces parecen inconsistentes. Algunas fusiones son permanentes, mientras que otras tienen una duración limitada, lo que puede resultar confuso para los espectadores.

La lógica de los poderes y habilidades: a medida que la serie avanza, los personajes adquieren poderes y habilidades cada vez más sorprendentes. Sin embargo, en ocasiones estos poderes no siguen una lógica coherente y pueden parecer arbitrarios. Algunas veces se introducen nuevos poderes sin una explicación clara o se cambian las reglas establecidas previamente, lo que puede resultar confuso para los seguidores.

Peleas interminables y transformaciones excesivas: en ocasiones, las peleas en Dragon Ball parecen prolongarse innecesariamente, con episodios enteros dedicados a una sola batalla. Además, las transformaciones de los personajes se vuelven cada vez más exageradas y absurdas, lo que puede restarle seriedad a las escenas de acción.

La falta de consecuencias permanentes: en muchas ocasiones, los personajes principales de Dragon Ball se enfrentan a situaciones extremadamente peligrosas y potencialmente mortales. Sin embargo, a menudo se salvan milagrosamente sin sufrir consecuencias permanentes. Esto resta tensión y drama a la trama, ya que los espectadores saben que los personajes principales siempre encontrarán una forma de sobrevivir.

