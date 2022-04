El anime no es para todos, pero hay obras que sí merecen tu atención. No todo es Dragon Ball y allí afuera hay un montón de horas que deben ser visualizadas para que valores aún más el trabajo de animación japonés. Lo genial es que varias de estas obras están disponibles en Netflix.

Ahora, hay animes para todos los gustos, siendo unos más “especializados” que otros. Lo importante es saber elegir cómo empezar una serie para que la trama no sea pesada y te diviertas por horas.

Cuatro animes perfectos para principiantes

Demon Slayer

La trama gira en torno a Tanjiro Kamado, que quiere curar a su hermana, que se convirtió en un demonio. Tanjiro se unió al Demon Slayer Corps para ser capaz de luchar y matar a Muzan Kibutsuji y vengar a su familia.

La serie también presenta a Inosuke Hashibara y Zenitsu Agatsuma , quienes son los compañeros Demon Slayers de Tanjiro. El programa presenta algunas de las mejores escenas de acción del anime y algunas imágenes exquisitas que harían que cualquiera lo viera con asombro.

Kimi No Nawa (Your Name)

La película fue un gran éxito de taquilla y creó un lugar especial en los corazones de los fanáticos. La animación de la película es digna de elogio. Otra razón del éxito de la película fue la trama única e increíble. La película dramática Romance Fantasy tiene una música fascinante que fue bien recibida por los fanáticos y los críticos.

Es la historia de Mitsuha Miyamizu y Taki Tachibana, quienes de alguna manera se despiertan en el cuerpo del otro y viven la vida del otro durante días o quizás semanas. Este intercambio de cuerpos los llevó a aprender más el uno del otro.

Death Note

Death Note es uno de los animes más populares de todos los tiempos. El programa es uno de los animes más recomendados para los nuevos espectadores. El protagonista del programa, Light Yagami , es uno de los personajes más inteligentes de todos los tiempos. Vivió la vida de un estudiante de secundaria normal hasta que encontró el Death Note. Light decidió usar el Death Note para matar criminales y se convirtió en la infame Kira.

Kira tiene como rival al genio detective L, que está decidido a encontrar al infame asesino. El programa presenta una intensa batalla de ingenio entre los dos. Death Note es uno de los mejores animes en los géneros psicológico y de suspenso.

Assassination Classroom

Un salón de clases donde los estudiantes intentan matar a su maestro suena salvaje, ¿no? Para aclararlo, la historia trata sobre un monstruo parecido a un pulpo que declara que destruiría la Tierra en un año. Exige ser el maestro de la clase 3E-E en la escuela secundaria Kunugigaoka.

Los estudiantes ahora están siendo entrenados para poder matar al monstruo, conocido como Korosensei . Los estudiantes lo saludaron todos los días con intentos de asesinato en su viaje para salvar el mundo al acabar finalmente a su maestro y ganar 10 mil millones de yenes del gobierno.

One Punch Man

Como sugiere el título, el programa presenta al protagonista principal que puede abrumar a su oponente con un solo golpe. Saitama es lo suficientemente fuerte como para vencer a casi cualquier oponente de su mundo o de cualquier otro. Saitama, quien se volvió increíblemente fuerte después de realizar sus ejercicios de rutina durante 3 años, era un solitario que quería ser un superhéroe por diversión.

La serie de comedia y acción se ha vuelto bastante popular entre los fanáticos. Saitama tiene un aprendiz de cyborg, Genos, que rápidamente se elevó en la clasificación de superhéroes. Es una excelente opción para comenzar el viaje, ya que presenta una gran acción, secuencias divertidas y algunos personajes bien escritos.

