“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles”, es el nuevo videojuego inspirado en la franquicia de anime favorita de los fanáticos, que será editado en esta parte del planeta por SEGA. Además e volver a contar con los principales eventos de “Kimetsu no Yaiba” y tener al elenco de voz original del doblaje en inglés y japonés del anime.

Recientemente, fue revelado el tráiler de “The Hinokami Chronicles” en el que mostró la combinación de narración interactiva y batallas en la arena desarrollado por el estudio CyberConnect2, quienes también estuvieron a cargo de varios juegos de “Naruto” y “Dragon Ball Z: Kakarot”.

Con respecto al videojuego, lo más sobresaliente es el modo historia en el que el jugador tendrá que enfrentarse a algunos de los demonios más emblemáticos de la franquicia. Además, “The Hinokami Chronicles” permitirá que dos jugadores se enfrenten a sí mismos en las batallas de la arena, tanto a nivel local como online.

FECHA DE LANZAMIENTO Y PRECIOS DE “THE HINOKAMI CHRONICLES”

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles” se lanzará el 15 de octubre en Norteamérica y Europa, y la Edición Deluxe se lanzará el 13 de octubre.

Cabe señalar que el juego estará disponible para PC (a través de Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y Xbox One.

Asimismo, SEGA confirmó que la Edición Deluxe especial del juego estará disponible por $ 69.99, que incluye acceso anticipado de dos días a todo el juego y muchos artículos cosméticos.

Sin el contenido adicional, tanto la versión digital como la física de "The Hinokami Chronicles" cuestan $ 59.99.