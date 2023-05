Cada 9 de mayo, los fans de Dragon Ball comparten en redes sociales imágenes de Goku. Esto se debe a que se celebra el Día de Goku, aquel personaje que se ha metido a la fuerza en la cultura general tras tantos años de emisión del anime y el manga.

Pero no fue siempre así. Esta celebración comenzó a popularizarse en el año 2015, cuando Japan Anniversary Association reconoció la importancia del personaje tras las repetitivas peticiones de los fanáticos.

¿Por qué se eligió el 9 de mayo como Día de Goku?

¿Qué motivó a los fans a elegir el 9 de mayo como día de Goku? Pues la respuesta es casi la misma como el Día de Star Wars. Por si no lo sabes, cada 4 de mayo se celebra a la franquicia de Lucasfilm debido a que la pronunciación en inglés se parece a “May the force be with you” (May the 4th).

En el caso de Dragon Ball, se debe entender cómo es el calendario japonés, ya que ellos lo leen de forma invertida. Primero va el mes y luego el día; entonces, el día elegido queda como 5/9 y en la pronunciación queda algo parecido a “Go” y “Ku”.

¿Por qué se eligió el 9 de mayo como Día de Goku? (Foto: Toei Animation)

¿Cuándo es el Día de Piccolo?

Como es de esperarse, Goku no es el único personaje que cuenta con su propio día en el calendario. Algunos juntan el Día de Goku con el de Piccolo el 9 de mayo, pero otro también lo celebran el 13 del mismo mes.

Sea como fuera, siempre es bueno reconocer el trabajo de Akira Toriyama y su influencia en occidente con su obra estrella: Dragon Ball.

