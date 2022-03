Aún no tenemos nueva fecha de estreno de Dragon Ball Super: Super Hero tras el ataque cibernético a Toei Animation. Mientras esperamos por más noticias, la producción ha salido a compartir nuevos datos sobre la animación de esta nueva aventura que tendrá a Gohan y Piccolo como protagonistas.

En una entrevista a Tetsuro Kodama, el director de Dragon Ball Super: Super Hero, pidió a los fanáticos que presten mucha atención a los detalles de la película. La comunidad lo ha tomado como un reto, por lo que Kodama se ha hecho tendencia en foros especializados de Dragon Ball.

“Para esta película, hemos creado escenarios detallados para accesorios, disfraces, vehículos, etc., que te harán decir: ‘¿Incluso estas cosas tienen la marca RR (Patrulla Roja)?’”, señaló el director antes de pedir al público que mantuviera los ojos bien abiertos durante toda la película. “Me alegraría si pudieras prestar atención a esos detalles. ¡Espero que disfrutes el espectáculo!”.

Kodama se centró en los detalles más pequeños mientras Dragon Ball Super: Super Hero se abría paso en la producción. El público en Japón estaba programado para ver estos guiños de primera mano a partir de abril, pero ese ya no será el caso. Dragon Ball Super tuvo que cambiar la fecha de lanzamiento después de que un ataque a los sistemas de Toei Animation.

Otras producciones como One Piece y Dragon Quest: The Adventure of Dai se han visto afectados por la terrible experiencia, y Dragon Ball Super: Super Hero aún tiene que asegurar una nueva fecha de lanzamiento después del ataque. Solo queda esperar por más novedades.

¿Dónde leer el capítulo 82 del manga de Dragon Ball Super?

Podrás disfrutar de Dragon Ball Super traducido en español a través del portal oficial de Shueisha: Manga Plus. Puedes ingresar al siguiente enlace para poder leer lo últimos episodios del manga.

También puedes acceder a la versión en inglés, en donde normalmente hay algunas traducciones diferentes de las habilidades y diálogos.

