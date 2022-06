Vegeta llegó a Dragon Ball como uno de los primero villanos de Goku en la segunda saga de la franquicia. Al principio, el Príncipe Saiyajin era un ser despreciable, un sujeto engreído que -por suerte- ha madurado para Dragon Ball Super. Vegeta no es perfecto, ha cometido muchos errores, pero hay algo de lo que la comunidad nunca olvidará: su decisión más estúpida.

Los seguidores de Dragon Ball en el foro Quora llegaron a la conclusión de que el asesinato de Nappa fue el peor error de Vegeta hasta la fecha. Su raza ya estaba condenada a la extinción ya que no quedaban más mujeres Saiyajin. Nappa no representaba ninguna amenaza para Vegeta. Era leal, obedecía a Vegeta y, en ese momento, las personas con las que luchaba no lo matarían.

Aunque Vegeta era mucho más fuerte que Nappa, Nappa seguía siendo uno de los guerreros más fuertes del universo. Después de todos los planetas que invadieron juntos, era muy raro encontrar a alguien que pudiera desafiarlos. Con el entrenamiento adecuado y el potencial natural para volverse más fuerte después de cada batalla, Nappa al menos podría causar más dificultades a cualquier rival.

DRAGON BALL Z | Vegeta mata a Nappa

Es más, cuando Vegeta decide asesinarlo, Nappa estaba al borde de la estimulación necesaria para convertirse en Super Saiyan tras enfrentarse a Goku y Piccolo. Recordemos que la transformación a Super Saiyajin requiere de un sacrificio personal. Goku tuvo que ver morir a Krillin para alcanzar su máximo potencial. En el caso de Nappa, él descubrió que las “clases saiyajin” no significan nada cuando cayó derrotando frente a Goku, un guerrero de clase baja. Esa revelación personal pudo ser el motivo para que Nappa sea aún más poderoso y quizá convertirse en Super Saiyajin, pero eso finalmente nunca lo sabremos.

Así entonces, la muerte de Nappa fue la decisión más tonta de Vegetta al perder a un compañero fiel y poderoso que bien podía llegar a convertirse en Super Saiyajin con el entrenamiento adecuado.

