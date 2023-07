Crunchyroll, la aplicación de streaming de animes, revela su emocionante programación para lo que resta de julio y el mes de agosto, bajo la popular iniciativa JUEVES DE DOBLAJE. La selección de animes abarca una amplia gama de géneros, que incluyen comedia, romance, sobrenaturales, acción/aventura, shonen y fantasía.

Las últimas semanas de julio nos traerán los esperados estrenos de Masamune-Kun’s Revenge OAD y la tercera temporada de Welcome to Demon School! Iruma-Kun. Los fanáticos deben esperar con ansias el mes de agosto que nos presenta una variedad de episodios de animes populares como Black Clover Temporada 4, Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World, Dragon Ball GT, y Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement.

Estrenos en JUEVES DE DOBLAJE de Crunchyroll

El 20 de julio, los espectadores se encontrarán con la historia de venganza y romance de Masamune-Kun’s Revenge OAD. El anime sigue a un antiguo chico obeso, Masamune Makabe, que se transforma en un apuesto adolescente para vengarse de la bella Aki Adagaki, quien lo rechazó en su juventud.

El 27 de julio, la tercera temporada de Welcome to Demon School! Iruma-Kun presenta a un humano de 14 años, Iruma Suzuki, que se ve arrastrado a un mundo de demonios y, a pesar de las adversidades, deberá superar diversos desafíos para sobrevivir.

El mes de agosto comienza con el lanzamiento de la cuarta temporada de Black Clover el 3 de agosto. Esta historia de fantasía sigue a Asta y Yuno, dos niños abandonados que aspiran a ser el Rey Mago, el mago más poderoso, en un mundo donde la magia es fundamental.

El 10 de agosto se presenta Ningen Fushin: Adventurers Who Don’t Believe in Humanity Will Save the World, una serie sobre una ciudad llena de diversidad racial y profesional, donde comienza la aventura de cuatro personas con sus traumas personales.

Los fans de Dragon Ball tendrán una cita los días 17 y 24 de agosto con los primeros 34 episodios de Dragon Ball GT, donde Goku, Pan y Trunks deben reunir las Dragon Balls para salvar a la Tierra de una catástrofe.

Finalmente, el 31 de agosto, Crunchyroll presenta Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement, la historia de una chica que, tras perder a su familia, es bendecida con la habilidad de saltar entre mundos y decide ahorrar una fortuna en oro para asegurar su futuro.

