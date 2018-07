El segundo capítulo de Dragon Ball Heroes , spin off de Dragon Ball Super , viene generando muchas expectativas. Los fans de Goku no pueden estar quietos en redes sociales y se animaron a compartir material en YouTube .



Un video en particular viene llamando la atención. Se trata de Alejandro Vela , un fanático de Dragon Ball que adaptó el opening de Dragon Ball Heroes al español latino.



Aunque la versión de Vela no sea la oficial, muchos seguidores del anime compartieron el video hasta hacerlo tendencia en redes sociales. La expectativa no es para menos si tenemos en cuenta que Dragon Ball Heroes traerá nuevos personajes y aventuras.

