Dragon Ball Heroes Episodio 7: sinopsis, hora de estreno e historia del próximo capítulo

Dragon Ball Heroes aún tiene más aventuras para los seguidores de la franquicia. Además de la película de Dragon Ball Super Heroes , Toei Animation apuesta por una entrega más de este spin-off que tiene como objetivo promocionar el juego de cartas que es popular en Japón.



El Capítulo 7 de Dragon Ball Heroes se estrenará la versión original a las 11:30 pm en Japón (9 de enero), mientras que el episidio subtitulado recién estará disponible a las 2:00 am (10 de enero) en YouTube.



Ahora, hagamos un poco de memoria sobre el capítulo 6 de Dragon Ball Heroes. Goku y Vegeta Xeno llegaron al rescate de los protagonistas de Dragon Ball Super, pero controlar el poder de Camba es imposible.



Mientras luchan, Fu va juntado a energía para completar su plan secreto: revivir a los grandes villanos que Goku nunca pudo vencer.



Camba, el Saiyajin Malvado, lanza todo su poder contra los luchadores del Universo 7. Cuando todo parece perdido regresa el poder más increíble de Goku: el Ultra Instinto.



Lamentablemente, Dragon Ball Heroes llega a su punto más triste cuando Fu reúne la energía necesaria para revivir a los muertos. Llega así con Samasu pero con la apariencia del protagonista, o sea Goku Black.



Recordemos que Goku Black no pudo ser derrotado en la saga de Dragon Ball Super y, por si esto fuera poco, los Planetas Prisión ya no aguantan más así que explotan. Los protagonistas debieron dejar atrás a Goku quien aparentemente muere junto a los Planetas.



Aún no hay información disponible sobre cómo será el regreso de Goku a Dragon Ball Heroes en la próxima saga de 'Conflicto Universal'. De acuerdo con una sinopsis filtrada en Internet, la entrega tendrá la siguiente trama.



" Trunks, Vegeta y los otros lograron escapar de la Prisión planetaria. Antes de que logren sanar sus heridas, recibirán información de que el Universo 6 se encuentra bajo ataque. ¿Qué es lo que les depara a Vegeta y los otros mientras se dirigen hacia el universo para enfrentarse a un enemigo desconocido? Feroces batallas entre los guerreros más fuertes de cada universo se preparan mientras la cortina se abre para el nuevo arco del ‘Conflicto universal’"



El primer capítulo de Dragon Ball Heroes ya tiene título. Se llamará "¡¿Zamasu revivió?!, ¡Se levanta el telón en el Arco del Conflicto Universal!". Su transmisión está programada para el 10 de enero en Japón.