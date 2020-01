Super Dragon Ball Heroes: Jiren y Hit se unen a Gogeta para salvar a la Tierra.

Dragon Ball Heroes no es solo un anime promocional. La serie web ha logrado ganar un poco de popularidad gracias al arco ‘Universal Conflict: Dawn of War’ que se esta llevando a cabo desde inicios de 2019. Hace unos días, el arco llegó a su fin y este no decepcionó para nada a sus fanáticos.

En el episodio 18 se pudo ver como Gogeta y Hearts batallaban intensamente. Este último es tan poderoso que le lanzó un planeta en el cuerpo al primero; sin embargo, nada pudo hacer ante el contraataque de Goku y Vegeta.

Super Saiyajin Blue Gogeta logró llevar su poder a un nivel superior al lograr desatar un poderoso Kamehameha para detener el lanzamiento del planeta. Sin embargo, al no poder detener con este movimiento el ataque de Heart, Jiren y Hit se unieron para darle energía al Kamehameha. Piccolo y Trunks también intervinieron limpiando todo lo que iba a caer a la Tierra.

Recordemos que el principal fin de Dragon Ball Heroes es hacer realidad los deseos de los fanáticos de Internet. Tras el épico ‘Torneo del Poder’ de Dragon Ball Super, ver a Goku y Vegeta junto a Hit y Jiren fue una de las escenas más impresionantes para la comunidad. Este final tan solo es una muestra de lo que podría lograr este equipo. Sin embargo, en el canon principal, las cosas no suelen ser así.

