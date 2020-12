Dragon Ball pasó de ser un manga japonés a un fenómeno de masas mundial. El anime ha acompañado a más de una generación desde los años 80. La creación de Akira Toriyama, que forma parte de la cultura popular universal, dejó algunas historias sin resolver de los primeros capítulos.

No es ningún secreto que Toriyama escribió Dragon Ball sobre la marcha, de una semana a otra; pero al menos -se supone- que la serie fue más estricta antes de la era Z. Esto, al menos, para las adaptaciones, porque en el manga Dragon Ball ya había encontrado su ritmo constante cuando se presentó Tao Pai Pai.

Esto también significa que el Dragon Ball original (desde Goku conociendo a Bulma hasta que él se fue volando con Chichi después del 23º Tenkaichi Budokai) no termina resolviendo cada historia que comienza. Para su mérito, Toriyama en realidad intenta atar cabos sueltos con ambos arcos centrados en Piccolo, pero no todo se resuelve o se traslada a Dragon Ball Z. Aquí las 10 historias sin resolver.

DIEZ HISTORIAS SIN RESOLVER DE DRAGON BALL

10. LA VENGANZA DE LA ESCUELA CRANE

Desde un ángulo temático, la Escuela Crane cumple su propósito en Dragon Ball. Son un complemento de la Escuela de la Tortuga durante el 22º Tenkaichi Budokai y ayudan activamente al arco del personaje de Tenshinhan en la siguiente edición del torneo: mientras este derrota a Tao Pai Pai, Tsuru Sen’nin jura vengarse. Pero nunca lo hace y nadie lo vuelve a mencionar durante el resto de la franquicia.

ESCUELA CRANE (Foto: Toei Animation)

9. LA HISTORIA DE UPA

Al final del arco de la Patrulla Roja, Bora dice específicamente que quiere que Upa crezca y viva como lo hace Goku. Naturalmente, esto hace que el guardián de la Torre de Karin, siga su propio camino, pero sin suerte. Desafortunadamente, aunque aparece dos veces más antes del final de la serie, Upa nunca destaca.

Nunca hay indicios de que haya comenzado a vivir la vida como el Saiyajin e incluso está implícito visualmente que nunca se fue del lado de Bora, permaneciendo en la Tierra Sagrada de Karin. Además, no había mucha historia que contar, por lo que tiene sentido que Toriyama dejara la historia ahí.

Al final del arco de la Patrulla Roja, Bora dice específicamente que quiere que Upa crezca y viva como lo hace Goku (Foto: Toei Animation)

8. LA IDENTIDAD DE JACKIE CHUN

Obviamente, todos los que leen y ven Dragon Ball saben que el maestro Roshi es Jackie Chun, pero ninguno de los personajes principales, excepto Tenshinhan, termina descubriendo esto. Goku ni siquiera hace referencia a Jackie Chun durante el 23º Tenkaichi Budokai a pesar de que Tenshinhan le pregunta a Roshi si entrará.

Este es el punto, Jackie Chun se retira formalmente a la mitad de la edición 22 del torneo de las artes marciales. Mientras muere en el arco de Piccoro Daimaku, pasó formalmente la antorcha a la siguiente generación, eliminándolo efectivamente de la narrativa.

Goku contra Jackie Chun (Foto: Toei Animation)

7. TENSHINHAN Y EL MAFUBA

Tenshinhan pasa una cantidad de tiempo entrenando el Mafuba durante el arco Piccoro Daimaku solo para que Toriyama revele que había roto la tetera con la que estaba practicando. Esto agrega más tensión al enfrentamiento final y le permite a Goku tomar el centro de atención de inmediato, pero es solo una nota amarga para dejar a Tenshinhan furioso.

Sin embargo, no hay mucho que Tenshinhan haga con el Mafuba. Es frustrante que Toriyama dedicara tanto tiempo a este complot solo para que Tenshinhan fallara antes de que pudiera siquiera intentarlo, aunque esa era quizás la forma del creador de asegurarse de que Ten permaneciera con vida.

Tenshinhan pasa una cantidad de tiempo entrenando el Mafuba durante el arco Piccoro Daimaku (Foto: Toei Animation)

6. LA IMPORTANCIA DE YAJIROBE

Yajirobe se presenta con bastante fanfarria durante el arco de Piccoro Daimaku. El anime incluso lo sugiere como un análogo de Krilin mientras estaba muerto. Goku incluso menciona que es la persona más fuerte que ha conocido.

De hecho, Yajirobe incluso logra matar sin esfuerzo a uno de los demonios de Piccolo. Solo para que se pase el resto de la franquicia negándose a contribuir tanto como sea posible. Es bastante extraño que Toriyama construyera tanto un personaje, lo hiciera ayudar a Goku en un momento crucial y luego nunca volvería a hacer nada con él.

Yajirobe se presenta con bastante fanfarria durante el arco de Piccoro Daimaku (Foto: Toei Animation)

5. LA VIDA DESPUÉS DE PICCORO DAIMAKU

Piccolo esclavizó al mundo y destruye una ciudad entera y Dragon Ball nunca se ocupa de eso. Al menos no correctamente. Se reconoce, pero eso es cuando Piccoro Daimaku es derrotado.

Es cuestionable que el arco no tenga virtualmente mayores consecuencias a nivel terrestre. Al mismo tiempo, Dragon Ball es una serie muy impulsada por los personajes y Toriyama no parece el tipo de escritor que enfatice esos pequeños detalles en el fondo. Piccolo se apoderó del mundo, fue derrotado, y eso es todo lo que la audiencia necesita saber al respecto.

Piccoro esclavizó al mundo y destruye una ciudad entera y Dragon Ball nunca se ocupa de eso. Al menos no correctamente (Foto: Toei Animation)

4. GOHAN EN LA OTRA VIDA

Al final del pequeño torneo de Uranai Baba, el abuelo Gohan desea que Goku se vaya diciendo que volverá a ver a todos en el ‘Más Allá’. Esta es la primera vez que la serie expande su concepto de vida después de la muerte, y es lo que finalmente termina justificando el entrenamiento de Goku en el cielo en el arco de Saiyan.

Pero el Saiyajin nunca ve a su abuelo en el ‘Más Allá’ ni cuando está muerto. Tiene sentido que no lo haría en el arco de Saiyan, pero ¿también en el arco de Cell?

Dragon Ball: el momento más triste de la serie que nadie notó hasta ahora (Foto: Toei Animation)

3. ¿Y LUNCH?

Vale la pena discutir cómo Toriyama no le da a Lunch nada que hacer durante toda la ejecución de Dragon Ball. Incluso la escribió al comienzo del arco Saiyan simplemente porque ella había estado acompañada sin contribuir desde el 21º Tenkaichi Budokai.

Pensemos un momento en este personaje en la serie y no tardaremos en darnos cuenta que nunca evolucionó más allá de un personaje de broma. Lo cual no es algo malo, pero no es el estilo de Dragon Ball. Lunch siente arcaico en la serie en la que se supone que es un personaje principal.

Vale la pena discutir cómo Toriyama no le da a Lunch nada que hacer durante toda la ejecución de Dragon Ball (Foto: Toei Animation)

2. SON GOKU, DIOS DE LA TIERRA

Dragon Ball (casi) termina con Goku rechazando la oferta de Kamisama de convertirse en el Dios de la Tierra. Goku no es alguien que pueda estar atado y es una gran nota para terminar el desarrollo de su personaje de arco pre-Saiyan. Todavía es un momento extraño que plantea la pregunta: ¿por qué Kami no ofreció la posición de Dios a nadie más?

Para cuando se entrenaron con Kamisama, todos los terrícolas ya habían superado a Goku en el torneo de las artes marciales. Incluso el maestro Roshi podría haber sido un Dios decente. Goku parece una elección extraña, y que nunca se vuelva a mencionar es aún más extraño desde una perspectiva narrativa.

Dragon Ball (casi) termina con Goku rechazando la oferta de Kamisama de convertirse en el Dios de la Tierra (Foto: Toei Animation)

1. MITOLOGÍA DEMONÍACA

La tradición de los demonios termina convirtiéndose en un gran problema en Dragon Ball una vez que se presenta Piccolo Daimaku. Amplía enormemente el alcance de la serie e introduce un elemento único en la franquicia. Desafortunadamente, los demonios mueren con él.

El 23º Tenkaichi Budokai intenta agregarle un lado celestial a través de Kamisama, pero Toriyama ya sabía que quería que Piccolo y Kami fueran extraterrestres en este punto, por eso hablan en el idioma proto-Namekiano durante el torneo. Naturalmente, esto significaba que cualquier demonología tenía que desaparecer.

La tradición de los demonios termina convirtiéndose en un gran problema en Dragon Ball una vez que se presenta Piccolo Daimaku (Foto: Toei Animation)

