Hay un montón de formas de morir en Dragon Ball, unas peores que otras. Si bien es cierto que el manga tiene toques más gore que el anime, el universo creado por Akira Toriyama funciona de tal manera que la muerte más violenta no es necesariamente la peor. Y eso lo sabrás en el primer puesto de este ranking.

La muerte en Dragon Ball es inevitable. Por Trunks en Dragon Ball Z supimos que Goku moriría de una enfermedad del corazón, algo que no se compara con todo lo que ya hemos visto en la franquicia. Desde Freezer explotando un planeta hasta Cell absorbiendo el poder de sus víctimas, repasemos todos los asesinatos más terribles en Dragon Ball.

DRAGON BALL | Las peores muertes

Cell Imperfecto tenía la costumbre de absorber la energía de sus víctimas. Varios civiles han muerto así y el anime mostró todo el proceso con lujo de detalles. Lo peor es que el alma no descansa, sino que sufre dentro del organismo de Cell.

Ahora vayamos al pasado para recordar los primeros episodios de Dragon Ball Z. La pelea de Goku contra Vegeta fue muy dura, especialmente cuando el Saiyajin fue apretado como un muñeco por la versión Ozaru del Príncipe Saiyajin. Morir exprimido, sin duda, es algo terrible para cualquiera.

Krilin tampoco se escapa del ranking. En su pelea contra Freezer en Namek, el compañero de Goku explotó desde su interior. Lo terrible de la escena es la desesperación de Krilin en todo el proceso y los pocos restos que quedan del Guerrero Z tras el ataque.

Majin Buu merece dos menciones en este ranking. Convertir a sus víctimas en dulces para luego ser tragados es algo muy cruel. No sabemos si todo este proceso es doloroso, pero lo que sí resulta aterrador es el extermino a toda la humanidad. Super Buu lanza un ataque multitudinario y las victimas pueden ver cómo todos son atravesados hasta la muerte. El pánico y el dolor hacen que la muerte sea terrible.

Por último, la peor muerte en Dragon Ball es la natural. Sabemos que morir así no se compara con ser explotado y demás formas de exterminio, pero hay un detalle que es irreversible a la hora de morir de manera natural: no tienes la esperanza de revivir. Las esferas del dragon se usaron para resucitar a la gente que cayó en pleno combate, no por muerte natural, ya que estos -por regla divina- cumplieron su tiempo vida y no tendrían motivo para regresar al universo de los vivos.

