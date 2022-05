No es ningún secreto que One Piece se inspiró en parte en Dragon Ball. Su admiración por la serie de Akira Toriyama llevó a Eichiro Oda a replicar varios aspectos de Dragon Ball que se pueden ver tanto en el arte como en los personajes. Sin embargo, más recientemente, One Piece parece estar tomando una página directamente de la batalla más famosa de Dragon Ball.

Los capítulos recientes de One Piece comienzan a sentirse como la maratón de episodios que significaron los “cinco minutos” de Goku y Freezar en Namek. Los últimos tres momentos de suspenso de One Piece terminaron prácticamente de la misma manera: con Luffy listo para derribar a Kaido . Cada capítulo sucesivo ha ampliado su batalla, pero más allá de la cantidad de golpes lanzados, la pelea comienza a carecer de un sentido de progresión, a expensas del desarrollo de los personajes.

La batalla de Luffy con Kaido está comenzando a prolongarse más de lo necesario, especialmente porque el final de la serie se avecina en un futuro cercano, haciendo que cada capítulo cuente. La duración de la batalla no sería particularmente perjudicial si hubiera más sensación de progresión, algo que nos recuerda a la infame duración de la batalla de Goky contra Freezer en Dragon Ball.

Luffy versus Kaido sin duda ha sido uno de los eventos de manga más grandes de todo el año, y está a punto de ser uno de los finales más cautivadores y conmovedores si es que evita el mismo error de Dragon Ball.

DRAGON BALL SUPER | Peores maneras de morir

¿Te has preguntado cómo Goku y Vegeta morirán en el anime Dragon Ball Super o quizás algunos altagonistas nuevos? Hay villanos que simplemente deben desaparecer, por lo que hay un montón de maneras de morir a lo largo de la historia de la franquicia. Sin embargo, de todas ellas, morirse de forma natural parece la más aburrida pero hay algo que la convierte en la peor de todas.

Antes de contarte en Dale Play por qué este tipo de muerte en Dragon Ball es la peor, echemos un vistazo a todo lo que ha pasado en la historia de la franquicia para que tengas una idea clara de cómo trabaja la parca inevitable en este universo animado.

