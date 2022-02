Dragon Ball Super se ha convertido en uno de los animes más populares de la actualidad, junto a Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin, One Peace, entre otros. Se estrenó en 2015 y se extendió hasta marzo de 2018, en donde se emitió el final del Torneo de Poder, la saga más espectacular que ha escrito Akira Toriyama.

Por supuesto, esta popularidad se debe a que se trata de un manga que comenzó a publicarse en noviembre de 1984, la cual recién se adaptó al anime el 26 de febrero de 1986.

Se han cumplido 36 años ya desde que llegó Goku a la televisión y en todo este tiempo, la bra ha dado el salto a los videojuegos, mangas fan-made, cosplay, figuras de acción y coleccionables, etc.

Los guerreros z han pasado por múltiples aventuras. Desde el momento que Goku perdió la cola, hasta entrenar para el Torneo de Poder y revivir a Freezer al final de Drago Ball Super como gracia por salvar a todos los universos.

¿Cuál tu momento favorito del anime?

Hay muchos momentos memorables y algunos secretos bien guardados en la obra de Akira Toriyama. Estos son algunos de los detalles que quizás quedarán para el recuerdo. El primero que deseamos destacar es el sacrificio de Goku para eliminar a Raditz, misma situación que se replicó con la muerte de Piccolo para salvar a Gohan.

Un momento divertido mucho más reciente que quedará en nuestras mentes será el golpe que Bulma le da a Bills. El Dios de la Destrucción quedó sorprendido luego que u mortal le haya acertado un golpe.

El secreto mejor guardado de Dragon Ball

¿Te has preguntado cuál es el personaje más poderoso de Dragon Ball? Quizás Bills, Jiren, Toppo, Goku, Vegeta o Zeno Sama son algunos personajes que vienen a tu mente. Pero hay uno que pasa totalmente desapercibido.

Hablamos de Tori-Bot, Toriyama Robo o Robottoriyama. Se trata del mismo mangaka que ha cobrado vida en el anime, el cual tiene la habilidad de crear y eliminar todo dentro de la serie.

Por supuesto, nunca ha utilizado sus poderes ni ha intervenido en la vida de Goku y Vegeta.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.