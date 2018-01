Dragon Ball Super 124: Gohan y Freezer protagonizan increíble pelea contra Dypso [FOTOS]

El capítulo 124 de Dragon Ball Super por fin se estrenó por FujiTV en Japón y a través de Crunchyroll en todo el mundo. En este episodio, vimos una increíble alianza entre Gohan y Freezer para enfrentar a Dypso mientras Vegeta y Goku peleaban contra Jiren.



En este artículo te dejamos las mejores fotos de este episodio. Te recomendamos ver primero el episodio antes de ver todas las imágenes, ya que podrían haber algunos spoilers del capítulo que quisieras verlo primero animado.

Dragon Ball Super 124 por YouTube SUB ESPAÑOL

En este capítulo, vemos la continuación de la batalla de Goku y Vegeta contra Jiren. Sin embargo, poco pueden hacer contra uno de los miembros más fuertes de las Tropas del Orgullo. Mientras tanto, Dypso sigue su batalla contra Freezer.



El eterno enemigo de ​Goku le ofrece un trato a Dypso, para hacer que el Universo 11 gane si le promete resucitarlo con las Esferas del Dragon. Dypso no acepta, alegando que "no negocia con el mal", por lo que Freezer utiliza su transformación dorada.



A pesar de ello, Dypso sigue con ventaja, así que Gohan va al rescate de Freezer y unen fuerzas, para encerrarlo en una jaula de energía donde no pueda usar su velocidad. Esto cansa de sobremanera a Freezer, dejando sin energía a la jaula antes que Gohan le de el golpe final.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super 124 Gohan vs. Dypso (Foto: Captura)

En un movimiento desesperado, Gohan atrapa a Dypso, pidiendo a Freezer que aproveche la oportunidad para eliminar a ambos. Este lo hace con una enorme sonrisa en su rostro, dejando 6 luchadores restantes en el torneo de poder: Freezer, Androide 17, Toppo, Jiren, Vegeta y Goku.

Dragon Ball Super 125: ¡El Dios de la Destrucción Toppo Desciende! Avance del capítulo SUB ESPAÑOL



Al parecer, el título del avance del capítulo 125 de Dragon Ball Super ha confirmado lo que los fans han teorizado por mucho tiempo: Toppo se convertiría en un Dios de la Destrucción en el Torneo de Poder.



Sin embargo, aún no queda claro si Toppo despertó este poder de manera solitaria o fue ayudado por Vermoud, el Dios de la Destrucción del Universo 11, que la comunidad ha teorizado que cedió sus poderes a Toppo para derrotar al Universo 7.



De una u otra manera, tampoco se sabe el resultado de la pelea de Jiren contra Goku y Vegeta, pero con Toppo como un nuevo Dios de la Destrucción, ​será difícil para Vegeta, Goku, Androide 17 y Freezer derrotar a estos dos poderoísimos adversarios.