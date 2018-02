Por fin se estrenó el capítulo 127 de Dragon Ball Super , donde vimos la gran batalla final. Jiren, el único representante del Universo 11 en pie, luchará contra Goku, Vegeta, Androide 17 y Freezer, del Universo 7.



Hace unas horas se revelaron algunas imágenes del episodio de hoy de Dragon Ball Super, que se estrenaría aproximadamente a las 8:00PM de la no​che, a través de Crunchyroll y FujiTv. Cuidado que a partir de aquí podrían haber SPOILERS.



En una de las primeras imágenes reveladas, vemos a un pequeño Jiren, que desde una edad temprana demostró una increíble fuerza y que tal vez por eso fue entrenado desde tan pequeño convirtiéndose en el guerrero más fuerte de su universo.



​Sin embargo, lo que más ha alertado a los fans, ha sido una imagen donde se ve a Androide 17 sonriendo y parando una gran cantidad de energía. ¿Podría ser este el final de número 17? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas hoy con el capítulo 127 de Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super 127: el pasado de Jiren y el sacrificio de Androide 17 (Foto: Captura)

Para el capítulo 130, se cree que Vegeta y Goku, en una carrera contra el tiempo, recurrirán a fusionarse en Vegetto por recomendación de Beerus. Pero ambos andan agotados y Jiren parece realmente invencible. Para esto Vegetto revelará su verdadero poder.



El final de la serie de Dragon Ball Super , por otro lado, tiene un aire algo extraño, según la sinopsis no oficial. La titulan "¡El sueño fugaz de Goku!" y se puede leer: A pasado bastante tiempo desde el Torneo de Poder por la supervivencia del universo. Goku se encuentra entrenando con Goten y recibe una noticia de parte de una persona especial que participará en el siguiente torneo de las artes marciales. De esta manera le darían un empujón a la nueva saga que llegaría dentro de dos o tres años.

Es importante recordar que los dos últimos avances no son oficiales. Puede que la historia tome otro rumbo y que Toei Animation sorprenda a los fans. Recuerden que el anime está mucho más avanzado que el manga de Dragon Ball Super , así que no hay un final escrito todavía.