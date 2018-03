Dragon Ball Super 131: Androide 17 sobrevivió a la explosión por este motivo [VIDEO]

Dragon Ball Super tuvo su penúltimo episodio el sábado, donde Goku perdió el Ultra Instinto contra Jiren. La batalla fue frenética pero siempre a favor del protagonista; no obstante, cuando se disponía a sacar al más fuerte del Universo 11, su cuerpo no pudo soportar más.



Algo que sorprendió a muchos ​fans de Dragon Ball Super , fue la reaparición de Androide 17 en el último capítulo 130 del anime, luego de haber visto cómo se autodestruía para salvar a Goku y Vegeta de uno de los ataques de Jiren cuando ambos estaban agotados.



Androide 17 se sacrifica para proteger a Goku y Vegeta

Mucho se ha hablado sobre el momento exacto en donde se ve el sacrificio de Androide 17, incluso él mismo comenta que no sabía si sobreviviría al intentar lo que hizo, pero en definitiva no fue un "autosacrificio" como tal.



Recordemos que Vegeta también hizo algo parecido para derrotar a Toppo, utilizando la técnica de autodestrucción para lanzarlo fuera de la arena, pero también sobrevivió. ¿Por qué? ​Porque esta técnica sólo consiste en liberar una gran cantidad de energía al rededor del luchador que termina por consumirlo a él y todo a su alrededor.

Vegeta utiliza su técnica máxima para derrotar a Toppo (Foto: Toei Animation) Vegeta utiliza su técnica máxima para derrotar a Toppo (Foto: Toei Animation)

En su caso, Vegeta dijo que sobrevivió porque la transformación de Blue pudo resistir este increíble poder, por lo que no fue destruido al eliminar a Toppo. En el caso de Androide 17 paso algo similar, ya que, a pesar que no tenía ninguna transformación, su poder había aumentado considerablemente por el entrenamiento que tuvo con Goku.



Los Androides tienen una energía constante, lo que falsamente se conoce cómo energía infinita, que significa que no se cansan y su energía se autorecarga mientras están descansando. Cómo todo luchador de Dragon Ball Super , su poder tiene un límite, pero también puede ser superado con entrenamiento y constancia.​

Androide 17 entrenando con Goku

Cómo vemos en el video, Androide 17 era lo suficientemente poderoso para enfrentarse al Super Saiyan Blue de Goku, por lo que durante el Torneo de Poder pudo enfrentarse a Toppo y Jiren, esforzándose al máximo, explicando que ahora su cuerpo también se había vuelto lo suficientemente resistente para resistir esta explosión de energía.



De momento, la explicación oficial de Dragon Ball Super para lo que pasó con Androide 17 ​se limita a esa frase que él mismo dijo, sobre que no sabría si sobreviviría al intentar esa peligrosa técnica. Ahora, solo queda esperar la batalla final en donde Freezer, Goku y Androide 17 unen fuerzas contra Jiren, en la última batalla del Torneo de Poder.