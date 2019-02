Dragon Ball Super: Akira Toriyama ha encontrado a su reemplazo ante un eventual retiro

¿En algún momento Dragon Ball Super acabará? La preocupación de los fans viene a raíz que Akira Toriyama, el creador de todo el universo de Goku actualmente cuenta con 63 años de edad y no estará para siempre detrás de las obras de Dragon Ball. No obstante, hay un personaje que ha estado siempre detrás de las decisiones del anime y el manga.

Toriyama ha estado presente en gran parte de las obras de Dragon Ball , inclusive desarrolló personajes exclusivos para los vidoejuegos, como Androide 21. En Dragon Ball Super: Broly , la película, también estuvo involucrado, para darle una historia nueva a este Saiyan e introducirlo en este nuevo universo de Super.

Pese a esto todo parece indicar que el que tomará la batuta será Toyotaro, el encargado del manga. Aunque el mangaka ha sido criticado en repetidas ocasiones por los fans, es de gran confianza de Toriyama. Inclusive en redes sociales el creador de Goku le envía sus correcciones del manga, junto con amenos mensajes.



" Realmente yo soy un fan como otro cualquiera. Nunca me imaginé que un fan como yo fuese capaz de dibujar el trabajo del maestro Toriyama... es una locura. No tengo ninguna confianza en hacer que mi trabajo se parezca al de mi maestro, sigo peleando por intentar crear una historia, sigo siendo un aprendiz. Intento no ver las cosas desde un punto de vista objetivo porque sino la presión podría conmigo", comentó Toyotaro para el medio ComicbookMovie. "Había muchos animes, Dragon Ball solo era una de las opciones a escoger. Yo soñaba con dibujar historias tan emocionantes como las de Dragon Ball. De hecho, dibujaba mis propias historias protagonizadas por Chiaotzu o Bardock como los personajes principales", finalizó.

Recordemos que Akita Toriyama le ha dado toda la responsabilidad de la siguiente saga del manga de Dragon Ball Super. Allí es donde Toyotaro decidió que era el momento oportuno de introducir la historia de la Patrulla Galáctica. Además, por supuesto, de presentar a un nuevo villano llamado Moro, el consumidor de planetas.