Goku Super Saiyajin es algo que hemos visto por décadas, pero quizá no tan al detalle como para apreciar detenidamente en qué consiste la transformación. Solo un especialista de Dragon Ball puede reconocer todos los aspectos de la animación para descubrir todo el trabajo artístico.

Uno de los animadores de Dragon Ball Super, Yuya Takahashi, es conocido por sus videos tutoriales en redes sociales. Fue su más reciente publicación que ha despertado el interés de quienes disfrutan de los detalles de la animación de Goku.

La corta animación hecha por Takahashi muestra el cambio progresivo del cabello de Goku a Super Saiyajin. Lo interesante de las imágenes es que el cambio hace que la identidad de Goku sea la misma y no genere reacciones adversas. Ahora sí notas que no es un simple cambio de color, sino todo un look distinto y bien animado.

Nos preguntamos si Goku tendrá más transformaciones en el futuro, por lo que veremos nuevos aspectos del saiyajin en Dragon Ball Super. Actualmente, el manga desarrolla la saga de Moro y los nuevos poderes de Vegeta.

DRAGON BALL | Máquina de dinero

Dragon Ball tiene tanta popularidad que es una de las máximas joyas de Toei Animation. La historia creada por Akira Toriyama lidera la tabla de las marcas más rentables de la compañía japonesa, atropellando a viejos clásicos como Saint Seiya, Digimon, One Piece, entre otras licencias.

El reporte financiero de Toei Animation para el primer trimestre de 2021 (de abril a junio de 2020) señala que Dragon Ball atrajo aproximadamente 44.3 millones de dólares, una cifra ligeramente inferior al monto del año pasado.

El documento divide las principales marcas de Toei Animation según las ventas domésticas en Japón y filmes y licencias en el extranjero. Solo en su país de origen, Dragon Ball amazó 1.93 mil millones de yenes, muy por encima de One Piece que está ubicado en el segundo lugar con 821 millones.