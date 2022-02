El cambio de animación que realizó Toei Animation para el estreno de los últimos episodios del anime Dragon Ball Super realmente sorprendieron a los fans: se utilizó la animación en 3D para el efecto del Ultra Instinto de Goku. Esta misma tecnología se volvió a utilizar para la producción de la cinta “Dragon Ball Super: Broly”.

Naohiro Shintani, director y seje de supervisión de animación, insistió en la renovación de los gráficos de la obra de Akira Toriyama y le dio una nueva apariencia todos los personajes. Asu vez, se utilizó el 3D para algunas escenas como la transformación de Broly o la pelea contra Gogeta.

Pues en 2022, llevarán la tecnología CGI a otro nivel. La cinta “Dragon Ball Super: Super Hero”, programada para el 22 de abril, será hecha en su totalidad con esta tecnología. Tanto personajes como efectos contarán con un diseño en 3D.

La opinión de los fans está dividida al respecto, mientras que uno de los animadores de la serie, Masaki Sato, declaró que no está seguro si este es el camino a seguir con Dragon Ball Super.

“Como no estoy involucrado en esta película, puedo hablar de esto. Odio el sombreado. Siempre trato de no sombrear las narices, simplemente me parece tonto. La animación dibujada a mano… es un punto de venta clave. No estoy demasiado interesado en la animación completamente generada por computadora, pero si la trama es interesante, ¡creo que está bien! La única forma de saberlo con certeza será viendo la película”, detalló.

Tráiler de “Dragon Ball Super: Super Hero”

