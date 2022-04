Siguen las críticas contra el manga Dragon Ball Super. El episodio 83 hizo un cambio que afecta directamente el origen de Goku. Muchos esperan a que no sea cierto, porque minimizaría los esfuerzos del Saiyajin en convertirse en el ser más poderoso del universo; incluso, se echaría a perder el entusiasmo de las batallas porque ya todo está “escrito” en beneficio de Goku.

ALERTA DE SPOILER

Durante la pelea entre Bardock y Gas, el namekiano conocido como Monite invoca a Trombo, el dios de las esferas del dragón en el Planeta Cereal, para salvar al padre de Goku de lo que parecía una muerte segura. Por supuesto, Bardock se niega a ser teletransportado para salvar su propia vida pero pide algo a cambio.

“Pide que mis hijos... Crezcan rápido y sanos”, dice Bardock antes de continuar con la pelea contra Gas.

Al escuchar el deseo, Monite comentó que es mucho mejor pedir un deseo que ayude a otra persona, pero el manga no confirma si el namekiano realmente pidió el deseo de Bardock. Sin embargo, si lo hiciera, el universo de Dragon Ball estaría básicamente arruinado. Goku ya es un protagonista problemático porque generalmente no crece como persona y actúa de manera egoísta tan a menudo como actúa por el bien de los demás. Lo único que cambia en Goku es su nivel de poder, y el deseo de Bardock significaría que las décadas de sangre, sudor y gritos de Goku no fueron la causa de su prodigioso poder, sino que surgió como un deseo de las esferas.

La idea de que la razón de su poder sea un deseo mágico es lo peor que Dragon Ball Super pudo haber hecho. Después de todo, la batalla de Bardock contra Gas tuvo lugar antes de la destrucción del Planeta Vegita, mientras que Goku todavía era un bebé llamado Kakarotto y vivía con su madre Gine. Esto significaría que la totalidad del viaje de Goku, desde Dragon Ball original hasta el presente, ha sido alterado fundamentalmente de una manera extremadamente negativa.

El detalle es que Dragon Ball Super no muestra a Monite concediendo el deseo de Bardock, por lo que probablemente no se haya cumplido el deseo. Este escenario es lo más probable teniendo en cuenta que Raditz fue herido por un débil Gohan en Dragon Ball Z y Goku muere en el futuro por una enfermedad cardíaca.

Habrá que esperar al episodio 84 para determinar si es que la trama sigue con esta alteración a toda la historia de Dragon Ball, perjudicando el desarrollo de Goku como un guerrero incansable.

