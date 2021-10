Aquellos que siguen el manga de Dragon Ball Super saben que Granola se ha convertido en el guerrero más poderoso del universo 7 gracias al deseo a Ultimate Shen Long. Esta saga llega justo después del Torneo de Poder, tras haber contratado a Goku y Vegeta para que elimine al cereliano.

En el capítulo 76, vimos que el personaje estaba a punto de eliminara los saiyajins pero intervino Monite para explicarle que ellos no eran enemigos sino que eran de la misma raza del personaje que les salvó la vida.

Allí es donde comienza el capítulo 77 del manga, el cual ya está disponible en la web Manga Plus. Monite recuerda que vivían en paz las dos razas en el planeta antes de que llegara el ejército de Freezer.

Realmente eran muy pocos y no hubo mayor resistencia. Pese a esto, los desquiciados villanos los eliminaron a todos excepto a tres: la madre de Granola, el mismo cereliano y a Monite.

¿Cuál fue el rol de Bardock en la invasión del planeta Cereal?

El padre de Goku se encontró con una cereliana que estaba protegiendo a un bebé. Esta situación le hizo recordar a que en casa le espera Gine junto a su nuevo hijo: Kakaroto. Por el momento, el protagonista todavía está en una incubadora.

Son escoltados hasta donde se encuentra Monite para que los oculte antes de partir. Por supuesto, no conocemos más acerca de esta sub trama de Dragon Ball Super. La madre de Granola no sobrevivió ya que fue eliminada por Heata.

Dragon Ball Super: así fue el regreso de Bardock al manga de Toyotaro. (Foto: Manga Plus)

