Goku y Vegeta no fueron los protagonistas del último estreno de Dragon Ball Super. El capítulo 77 de la historieta narra la historia de hace 40 años en el planeta Cereal, el cual fue atacado por los saiyajins y por el ejército de Freezer.

El objetivo del villano es tomar control del planeta y venderlo a Heata. Como es de esperarse, los saiyajins se muestran como seres despiadados que van aniquilando a todos a su paso.

No obstante, hay tres personajes que Bardock no puede eliminar: la madre de Granola, el pequeño y el último namekiano del planeta, Monite. Esto se debe a que al verla con el niño en brazos recuerda el momento en el que vio a su hijo menor.

“¿Cuántos meses crees que llevas sin volver a casa?”, le increpa Gine, su esposa. “Ya veo. Con razón se te ha aplanado la barriga”, responde Bardock al ver que ya ha dado a luz. Seguidamente, se ve al pequeño kakaroto en la incubadora.

El poderoso saiyajin no puede eliminar a los cerelianos y envía a compa{ero, Leek a la nave. En vez de matarlos, decide ocultarlos en la casa de Monite; no obstante, no contaba con que se toparía con Heata y sus secuaces.

Gine regresa al manga de Dragon Ball Super

