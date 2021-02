Dragon Ball Super: así Granola podría ser un aliado de Goku en la nueva saga del manga

Hay un detalle que viene generando varias teorías sobre Granola: su apariencia humana. Por lo pronto, sabemos que Granola quiere acabar con Freezer, por lo que los fans de Dragon Ball Super piensan que -en un futuro- el nuevo personaje del manga sea un aliado de Goku y Vegeta.

Partamos de la base que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Granola quiere acabar de una vez con Freezer, porque él fue el responsable del ataque al Planeta Cereal. La venganza de Granola, por lo tanto, haría que se sume a las filas de los Guerreros Z para acabar con un mal común para el Universo 7.

Sin embargo, hay detalles en la historia de Granola que faltan desarrollar. Granola aún no sabe que los Saiyajins siguen con vida, por lo que su venganza podría jugar en contra de los Guerreros Z, más aún si sabemos que Bardock -el padre de Goku- fue uno de los Ozarus convocados por Freezer para el asedio del Planeta Cereal. Granola y Goku, por lo tanto, tendrían motivos para enfrentarse en el manga Dragon Ball Super.

Granola busca vengarse de los Saiyajins y Freezer (Shueisha)

Granola no parece ser el villano principal del nuevo arco de Dragon Ball Super, sino una víctima del ejército de Freezer y el pasado conquistador de los Saiyajins. Resulta más que probable que Granola no muera al final de la saga y quizá hasta llegue a ser miembro de los Guerreros Z por un lapso hasta liquidar a Freezer. Toyotaro será el encargado de cómo hacer que Granola desista de su venganza contra los Saiyajins al saber que Goku y Vegeta no son responsables de las acciones del ejército de Freezer en el pasado.

El episodio 69 de Dragon Ball Super se publicará el 19 de febrero.

DRAGON BALL SUPER | Manga 68 en español

¡Hasta que llegó la hora! El capítulo 68 del manga Dragon Ball Super ya está disponible en español. Puedes leer la primera entrega del arco ‘Granola el sobreviviente’ en la página oficial de Manga Plus.

Haciendo clic en este enlace podrás acceder al episodio más reciente de Dragon Ball Super, el cual empieza con la destrucción del planeta Cereal a manos de los Ozarus, comandados por el Ejército de Freezer.

La importancia del episodio 68 de Dragon Ball Super es conocer la identidad el antagonista principal del arco ‘Granola el sobreviviente’. Como ya se ha revelado en los bocetos, Granola es contratado por una banda criminal para robar los datos de 73. A pesar del maltrato y los abusos, Granola sigue trabajando con dicha banda para acabar con Freezer y sus secuaces.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.