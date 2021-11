El manga de Dragon Ball Super se pone cada vez más interesante. Mientras que Goku y Vegeta miden fuerzas contra Granola, Toyotaro decidió que es momento e explicar algunos detalles de la historia de los saiyajins (hace 40 años atrás). En el capítulo 78 de la historieta, vemos que Monite interrumpe el combate para explicar un detalle crucial.

“¡Los saiyajins no son enemigos!”, explica el último namekiano del planeta Cereal. Comienza a narrar los sucesos de la invasión del ejército de Freezer, en donde Bardock los defendió.

Cuando ya habían eliminado a casi todos los habitantes del planeta, el padre de Goku se apiadó de la madre de Granola al verla con el hijo en brazos. Básicamente, recordó que en casa le espera Gine y sus dos pequeños hijos.

No obstante, Heata los descubre y asesina a la madre. Allí el relato es interrumpido por el mismo Granola, quien todavía no llega a aceptar de que los dos sayajins que tiene al frente no son realmente enemigos.

Vegeta aprovecha para preguntarle a Monite si Bardock logró vencer a Gas, el más fuete del ejército de Heata y la respuesta fue positiva. Recordemos que el padre de Kakaroto es solo un soldado inferior del ejército de Freezer y nunca llegó a alcanzar el super saiyan como su hijo.

Por otro lado, Gas ha demostrado suficiente fuerza para detener a Granola. Todo parece indicar que el saiyajin tiene un poder oculto que todavía no se revela en el manga.

Dragon Ball Super: Bardock es mucho más fuerte de lo que el anime nos hizo creer. (Foto: Manga Plus)

