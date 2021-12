Dragon Ball Super desarrolla en este momento la saga de Granola. Este personaje lo perdió todo hace 40 años atrás cuando el ejército de Freezer atacó su planeta. Ahora está convencido de que debe cobrar venganza y para este fin ha utilizado las esferas del dragón para convertirse en el más fuerte del universo.

Curiosamente, los saiyajins se cruzan en su camino por un engaño de Elec Heata. Tras reconocer que pertenecen a la raza que atacó su planeta, Granola decide eliminarlos. Ni siquiera el Mega Instinto de Vegeta logra agotar al nuevo personaje.

Justo cuando iba a asesinar a Vegeta, Monite interviene para contarle de que ellos no son realmente enemigos. Baardock, un viejo saiyajin les salvó de la muerte y los ocultó para que Freezer no haga de las suyas.

¿Volverá Bardock al manga?

A través de la web oficial de Dragon Ball, se compartió un video chat de Toyotaro en donde responde a varias preguntas sobre el futuro del personaje. Por supuesto, intenta a toda costa no compartir spoilers sobre el desenlace de la obra.

“Bueno, realmente no puedo responder preguntas relacionadas con la historia, pero es justo decir que Bardock juega un papel importante en este arco”, comenta el mangaka. “Puede que [reaparezca] o no. Sin duda, es un personaje importante. No puedo decirte cómo aparecerá o en qué parte de la historia, pero es la figura central en el arco de Granolah, así que puede emocionarse un poco”, finalizó.

