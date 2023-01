Trunks parece haber salido al padre y Bra a la madre. El capítulo 89 del manga de Dragon Ball Super ha dado inicia a saga de los jóvenes saiyajins, en donde se dan a conocer detalles que no se conocían de los personajes secundarios de la obra de Akira Toriyama.

En pasadas publicaciones, Trunks robó un disco duro de Dr. Hedo, en donde se oculta información de los androides de Dr. Gero. Por supuesto, el científico loco le ha puesto mucha seguridad informática a su disco.

El hijo de Bulma comienza a utilizar diferentes ordenadores para poder pasar la seguridad y llegar a los secretos ocultos de Gero. No obstante, comienza a romper los PCs de Capsule Corp con el virus.

Las habilidades secretas de Bra, la hermana de Trunks

Ante la molestia de su madre, Trunks intenta ocultar lo que está haciendo, pero no logra reparar el ordenador. Bra es quien llega al rescate: toma la PC y con unos cuantos movimientos puede eliminar el virus.

“¡¿Otra vez has roto el ordenador?! Hay que ver... Has heredado el talento de Vegeta pero no tienes nada del mío...”, le comenta Bulma a Trunks. Inmediatamente, entra en acción Bra para salvar el día.

Seguidamente, el capítulo 89 del manga de Dragon Ball Super da un giro para explicar que ahora Mai irá a la misma escuela de Trunks para despejar sospechas de los vecinos. Puedes leer el último capítulo en el portal Manga Plus.

