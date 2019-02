Dragon Ball Super: Broly | Director de arte revela cuál fue el personaje más rediseñado en la película

Dragon Ball Super: Broly trajo algunos cambios interesantes en el diseño artístico de la animación. Si hacemos un repaso por los primeros episodios del anime, notaremos que Goku, Vegeta y compañía cuentan con nuevas apariencias debido a las constantes correcciones de Akira Toriyama.



La película de Dragon Ball Super no fue la excepción para seguir generando nuevos aspectos, quizá muy sutiles, pero sí importantes para el director de arte y diseñador de personajes Naohiro Shintani.



" Hice un esfuerzo consciente para mantener los cuerpos de los personajes delgados desde entonces. Era lo que Toriyama quería. Aunque a mí personalmente me gustó la apariencia que tenía Bardock en el viejo especial de televisión, mantenerme cerca del nuevo estilo de Toriyama tenía prioridad sobre mi propia imagen de él", declaró en una entrevista.



Respecto a las correcciones de Toriyama sobre Dragon Ball Super, Shintani reveló que " [Toriyama] hizo correcciones directamente en la parte superior de mis dibujos digitalmente, para que pudiera volver a dibujar directamente de eso. Aunque no cambió mucho acerca de Broly, Lemo fue muy corregido. Creo que también hizo correcciones en el perfil de Cheelai. Sus correcciones fueron particularmente exigentes para personajes femeninos como Bulma".