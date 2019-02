"Dragon Ball Super: Broly" cuenta con un filtro especial de Snapchat

Dragon Ball Super: Broly es un fenómeno en todo el mundo. La producción realizada por Toei Animation y Akira Toriyama tiene a todos muy interesados por los productos derivados de la franquicia. Hay quienes apuestan por los juguetes y otros por las prendas originales de Bandai Namco. Pero si eres de los que usan Snapchat , te contamos que hay una novedad para ti.



La empresa Selecta Visión, dedicada a la distribución y producción de cine, series y TV Movies en España, lanzó un divertido filtro para Snapchat inspirado en Dragon Ball Super: Broly.



El filtro de Dragon Ball Super: Broly es fácil de usar. Primero deberás instalar la última versión de Snapchat en el móvil y luego acceder a este enlace para descargarlo. Lo que hace el filtro es hacer que el usuario tenga el cabello de Goku y, al abrir la boca, este se convierte en rubio como los Super Saiyajin.

Puedes escanear esta imagen para dar con el filtro Puedes escanear esta imagen para dar con el filtro

Dragon Ball Super : Broly | Sinopsis

"Ésta es la historia de un nuevo saiyajin. La Tierra vive en paz tras el Torneo del Poder. Luego de darse cuenta de que en los universos aún existen muchos peleadores fuertes por conocer, Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos niveles. Pero un día, Goku y Vegeta conocerán a un saiyajin de nombre Broly, uno al que nunca antes habían visto. Se suponía que los saiyajines habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta pero entonces, ¿qué hace éste en la Tierra? Este encuentro entre los tres saiyajines que han seguido diferentes destinos se convertirá en una estupenda batalla en la que incluso Freezer (que regresó del infierno) se verá atrapado".

Dragon Ball Super obtiene más premios

La obra animada de Akira Toriyama ganó la categoría del 'Mejor anime continuo' en los Crunchyroll Anime Awards 2019.



La competencia de Dragon Ball Super no fue fácil. La serie animada que acabó con el Torneo del Poder y aún se desconoce cuál será el futuro de la franquicia en la TV competió contra The Ancient Magus’ Bride, Black Clover, March comes in like a lion, One Piece y Boruto: Nauto Next Generations.