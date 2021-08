Muchos pensarían que superar a Goku Ultra Instinto perfecto, aquel que luchó contra Jiren, era simplemente insuperable. No obstante, el capítulo 75 del manga de Dragon Ball Super nos ha presentado a Vegeta Dios de la Destrucción o Vegeta Megainstinto. ¿Deseas saber más acerca de este poder? Pues aquí te resumimos el manga.

Primero hay que aclarar el motivo detrás de esta transformación: Granola ha derrotado a Goku y solo queda Vegeta en pie. Tras recibir varios golpes, el saiyajin logra desatar todo su ki bajo el argumento de que no le interesa destruir el planeta ni le interesa eliminar a los habitantes.

Un extraño ki sale de Vegeta y entra en una transformación un tanto diferente al super saiyan azul. No cuenta con el cabello plateado, sino más oscuro de lo normal pero sus pupilas sí tienen un color más claro.

Explicación del Megainstinto de Vegeta

Granola poco puede hacer contra esta versión de Vegeta. así que mientras toma un respiro busca conversar para descubrir la naturaleza de este poder.

“Por qué no esquivas? ¿tu técnica no es como la del otro tipo”, comenta el Cereliano al notar de que el saiyajin no es tan rápido como Goku sino todo lo contrario: sumamente resistente.

“¿El Ultra Instinto de Kakaroto? No lo compares con esa técnica tan aburrida. Si Lalaroto es un ególatra, yo soy un egocéntrico. Puedes llamarlo Megainstinto”, comenta mientras va alzando su ki.

Sin duda se trata del poder especial de los dioses de la destrucción, el cual se caracteriza por fortalecer el cuerpo del usuario y darle mucha fuerza. El Ultra Instinto, por otro lado, pertenece a los ángeles y le da al luchador mucha velocidad y precisión.

Dragon Ball Super | Capítulo 75: ¿qué es el Megainstinto y cuál es la diferencia con el Ultra Instinto? (Foto: Manga Plus)

