Los seguidores de Dragon Ball Super tenían la esperanza de que Bardock no haya arruinado el pasado de Goku al pedir como deseo a las Esferas del Dragón que sus hijos crezcan fuertes. Sin embargo, el episodio 84 del manga acabó confirmando que el deseo sí se cumplió: Goku es poderoso no por su propio esfuerzo, sino por la bendición de las esferas. El problema es que este simple deseo acaba empeorando, ahora sí de manera confirmada, los orígenes de Goku.

Los fanáticos de Dragon Ball aman a Goku por varias razones, siendo una de ellas el esfuerzo que de niño ha hecho para convertirse en el luchador más poderoso del universo. A pesar de no ser parte de la élite Saiyajin, Goku luchó tenazmente por enfrenterse a villanos mucho más poderosos. No obstante, Bardock enrareció todo ese esfuerzo, sudor y lágrimas al revelar que Goku estuvo bendecido por las esferas desde que era un niño.

La comunidad de Dragon Ball Super sigue debatiendo sobre la naturaleza del deseo de Bardock. Hay quienes argumentan que el deseo dejó de funcionar cuando Goku pasó a ser un adulto, es decir, al final de la serie original de Dragon Ball y desde el inicio de Dragon Ball Z hasta la actualidad.

Akira Toriyama no se ha pronunciado al respecto, por lo que los seguidores de Goku se quedarán con el sinsabor de que el Saiyajin no trabajó del todo para llegar al lugar donde está. Ciertamente hizo cosas increíbles en toda su aventura, pero el cambio innecesario de su origen hace que muchos se cuestionen sobre las capacidades de Goku.

DOCTOR STRANGE 2 | El ojo de Agamoto

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sacudió a la comunidad de fanáticos en todo el mundo. La obra cinematográfica ya está en cartelera, y una de las cosas que llamó la atención es el tercer ojo de Strange. Muchos piensan que se debe exclusivamente al Darkhold, pero los cómics precisan que hay algo más en la historia de este superhéroe de Marvel.

En Doctor Strange 2, Stephen (el Strange original de la Tierra-616) viaja con Christine Palmer a una realidad en la que solo queda un Doctor Strange en todo el universo. La cuestión es que ambos Strange pelean porque el Strange original reclama el Darkhold, el libro de magia oscura que apareció en WandaVision a manos de Agatha Harkness.

Aquí debemos precisar en algo importante. Doctor Strange 2 explica por qué hay más de un Darkhold en las producciones de Marvel, específicamente en Agents of SHIELD y Runaways. Es por Wong que sabemos que, en realidad, el Darkhold es la transcripción de los hechizos en cualquier soporte, por lo que hay varios Darkhold sin la necesidad que todos tengan la misma apariencia.

