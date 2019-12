Una de las escenas más recordadas de Dragon Ball fue la pelea entre Vegeta y Cell. El Príncipe Saiyajin alcanzó su máximo de energía para un último ataque contra el androide, pero las cosas no salieron como esperaba.

Un artista independiente en subió en Twitter dicha escena de Dragon Ball Z, pero desde la perspectiva en primera persona de Vegeta. De este modo, vemos las manos y a Cell con casi la mitad de su cuerpo destruido.

El responsable del diseño fue Ruto830, conocido en la red por su afición a Dragon Ball. Además de la pelea entre Vegeta y Cell, podrás ver sus obras dedicadas a Dragon Ball Super y demás diseños en primera persona de los personajes de Akira Toriyama.

Echa un vistazo a la escena animada para que notes cómo fue el ataque en televisión. ¡Sí que Cell casi ni la cuenta!

DRAGON BALL SUPER | Regreso del anime

El nuevo anime de Dragon Ball Super podría adaptar la saga del manga ‘El prisionero de la Patrulla Galáctica’, en el que Moro es un poderoso villano capaz de absorber la energía de planetas enteros. Goku, Vegeta y Majin Buu se suman a Meerus, miembro de la Patrulla Galáctica, para detener a esta amenaza.

DRAGON BALL SUPER | Sinopsis de la película

La paz ha regresado una vez más a la Tierra después del Torneo de Poder. Tras descubrir que en los diferentes universos hay seres increíblemente poderosos que aún no ha visto, Goku tiene intención de seguir entrenando para hacerse aún más fuerte. Entonces, un día, un saiyan llamado Broly al que nunca antes han visto se presenta ante Goku y Vegeta. Pero se suponía que los saiyans habían quedado prácticamente extinguidos en la destrucción del Planeta Vegeta, así que, ¿qué está haciendo este en la Tierra? Incluso Freeza, de vuelta del infierno, se ve involucrado en este encuentro entre tres saiyans que han seguido destinos completamente diferentes y que no tarda en convertirse en una feroz batalla contra un guerrero que no parece tener límites.