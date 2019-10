Dragon Ball Super: Daishinkan, el padre de los Ángeles, lucharía en Dragon Ball Heores

Las últimas

[{"id":135811,"title":"Un drama de nunca acabar: Alexis S\u00e1nchez ser\u00eda operado tras confirmarse la gravedad de su lesi\u00f3n","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-guinea-alexis-sanchez-sufre-lesion-tendon-tobillo-tendria-operado-comunicado-inter-milan-oficial-135811","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5dbace7cf9.jpeg"},{"id":135759,"title":"\u25ba EN VIVO | Uruguay vs. Per\u00fa: horarios y canales para seguir la transmisi\u00f3n del amistoso en Fecha FIFA | EN DIRECTO","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/ver-movistar-deportes-uruguay-vs-peru-vivo-vtv-canal-2-latina-amistoso-internacional-hora-fecha-canal-ver-partido-fifa-lima-135759","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5d8b22d644.jpeg"},{"id":135602,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfc\u00f3mo se ver\u00eda Vegito en la saga de la Freezer?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-hubiese-sido-vegito-aparecia-saga-freezer-dbs-dragon-bal-135602","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da36e32dabe5.jpeg"},{"id":135532,"title":"Dragon Ball Super: la muerte defintiva de Goku es incluida en la cronolog\u00eda original","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-muerte-definitiva-goku-revelada-cronologia-original-dragon-ball-anime-mexico-135532","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da269492c96c.jpeg"},{"id":135492,"title":"\"Avengers: Endgame\": respuesta de Robert Downey Jr. tras su posible nominaci\u00f3n al Oscar","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-downey-jr-responde-posibilidad-ganar-oscar-avengers-4-marvel-cine-135492","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2240c08c9b.jpeg"},{"id":135762,"title":"\u00a1Por la clasificaci\u00f3n a la Euro 2020! Espa\u00f1a vs. Suecia EN VIVO se miden en Solna ONLINE por Eliminatorias","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-suecia-vivo-directo-online-gratis-directv-sports-tve-eliminatorias-eurocopa-2020-solna-nczd-135762","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da52d9d8ed4c.jpeg"},{"id":135633,"title":"Dragon Ball Heroes: el cap\u00edtulo 17 ya cuenta con fecha de estreno, conoce los detalles del spin-off","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-capitulo-17-fecha-lanzamiento-sinopsis-spin-off-dragon-ball-super-135633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3968b7aa2c.jpeg"},{"id":135735,"title":"AQU\u00cd, Espa\u00f1a vs. Suecia EN VIVO: horarios para ver el partido por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana-vs-suecia-vivo-eliminatorias-eurocopa-2020-futbol-gratis-fecha-horarios-canales-television-tve-la1-segio-ramos-ver-online-internet-video-youtube-resumen-alineaciones-nnda-nnrt-135735","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4ba2e58438.jpeg"},{"id":135808,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: \u00bfcu\u00e1nto pagan las casas de apuestas por una victoria de la 'bicolor'?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-pagan-casas-apuestas-victoria-blanquirroja-amistoso-nczd-135808","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5d29a6c5a7.jpeg"},{"id":135807,"title":"\u00a1Los memes ya est\u00e1n aqu\u00ed! Vac\u00edlate de lo lindo en la previa del partido amistoso en el Nacional","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-vacilate-divertidos-e-hilarantes-memes-previa-partido-amistoso-estadio-nacional-135807","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5d325303b1.jpeg"},{"id":135738,"title":"Chile vs. Guinea EN VIVO: seguir programaci\u00f3n, canales y horarios ONLINE por partido amistoso en Alicante","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-guinea-vivo-alicante-online-fecha-hora-canal-stream-transmision-narracion-chilevision-cdf-premium-directo-amistoso-internacional-estadio-jose-rico-perez-135738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5328bba257.jpeg"},{"id":135732,"title":"Chile vs. Guinea hoy v\u00eda CDF Premium y Chilevisi\u00f3n: chocan en Alicante por Amistoso Internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-guinea-vivo-directo-online-gratis-chilevision-cdf-premium-amistoso-internacional-fifa-estadio-alicante-nczd-135732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5d36cd470f.jpeg"},{"id":135731,"title":"\"Avengers: Endgame\": Chris Hemsworth admiti\u00f3 estar enojado con Chris Evans por levantar el Mjolnir","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-chris-hemsworth-confeso-sentirse-molesto-capitan-america-levanto-mjolnir-marvel-avengers-4-vengadores-135731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c322ee264.jpeg"},{"id":135756,"title":"V\u00eda Canal 5, Las Estrellas y TUDN desde el Azteca: M\u00e9xico vs. Panam\u00e1 hoy por Liga de Naciones de Concacaf","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-panama-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tudn-canal-5-tv-azteca-grupo-b-liga-naciones-concacaf-estadio-azteca-nczd-135756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5d08203afe.jpeg"},{"id":135485,"title":"Dragon Ball Super: Daishinkan, el padre de los \u00c1ngeles, luchar\u00eda en Dragon Ball Heores","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-daishinkan-entraria-combate-pronto-anime-alternativo-dragon-ball-heroes-anime-mexico-espana-135485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da21399e89e8.jpeg"},{"id":135702,"title":"\u25b7 Fecha FIFA EN VIVO | SEGUIR Chile vs. Guinea: canales de TV para ver el amistoso EN DIRECTO","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/chile-vs-guinea-vivo-amistoso-fecha-fifa-horarios-canales-tv-estadio-jose-rico-perez-arturo-vidal-claudio-bravo-cdf-chilevision-alineaciones-espana-futbol-directo-online-nnda-nnrt-135702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da49a1c37d0a.jpeg"},{"id":135737,"title":"\u25b7 SEGUIR HOY, Colombia vs. Argelia EN VIVO y EN DIRECTO por amistoso FIFA","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/colombia-vs-argelia-vivo-amistoso-internacional-fifa-2019-stade-pierre-moury-lille-caracol-tv-fecha-horarios-canales-ver-futbol-gratis-online-directo-previa-alineaciones-col-nnda-nnrt-135737","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4c7af15a4e.jpeg"},{"id":135806,"title":"Fortnite cap\u00edtulo 2: nuevo mapa, skins, zonas, armas, veh\u00edculos y mucho m\u00e1s en el parche del Battle Royale","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-capitulo-2-nuevo-mapa-skins-zonas-armas-vehiculos-parche-battle-royale-notas-parche-135806","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5c9f0ad0b5.jpeg"},{"id":135783,"title":"M\u00e9xico vs. Panam\u00e1 desde el Azteca: horarios, canales y c\u00f3mo ver por Liga de Naciones de Concacaf | HOY GRATIS","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-panama-vivo-directo-online-via-tudn-hora-fecha-canal-transmision-via-canal-5-tv-azteca-univision-estadio-azteca-liga-naciones-concacaf-2019-135783","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5cd58b78d2.jpeg"},{"id":135805,"title":"\u00a1Con Cueva y Flores! As\u00ed alinear\u00e1 la 'bicolor' y los 'charr\u00faas' para el amistoso en el Estadio Nacional | Fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-transmision-alineaciones-confirmadas-bicolor-charruas-amistoso-ver-once-titular-horarios-latina-movistar-christian-cueva-edison-flores-paolo-guerrero-135805","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5ca551f7a6.jpeg"},{"id":135751,"title":"\u25b7 Per\u00fa vs. Uruguay EN VIVO v\u00eda Movistar Deportes: conoce c\u00f3mo ver por TV y ONLINE la fecha FIFA 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-movistar-deportes-amistoso-internacional-fifa-2019-estadio-nacional-lima-fecha-horarios-canales-previa-alineaciones-latina-futbol-gratis-online-guerrero-gareca-nnda-nnrt-135751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4dabb0973e.jpeg"},{"id":135804,"title":"\u00a1Ins\u00f3lito! Bar\u00e7a recurrir\u00e1 al autob\u00fas para viajar a Eibar ante la huelga general del 18\/10 en Catalu\u00f1a","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-huelga-general-18-octubre-obliga-viajar-eibar-autobus-autocar-barcelona-sentencia-juicio-proces-135804","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5c2ba255fb.jpeg"},{"id":135802,"title":"Ansu Fati, Joao F\u00e9lix y 18 candidatos m\u00e1s: ellos son los finalistas al premio Golden Boy 2019 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/golden-boy-2019-ansu-fati-joao-felix-vinicius-junior-17-candidatos-premio-mejor-sub-21-ano-fotos-135802","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5bbda873f7.jpeg"},{"id":135801,"title":"Del Liverpool al Barcelona en 2020: nuevo candidato para alternar el puesto con Luis Su\u00e1rez","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-fc-barcelona-2020-firmino-mete-lista-candidatos-nuevo-delantero-cambio-luis-suarez-135801","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da08fa4a7501.jpeg"},{"id":135791,"title":"Federico Rodr\u00edguez: \"No es casualidad que Alianza Lima vaya a disputar el t\u00edtulo tres a\u00f1os consecutivos\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-federico-rodriguez-causalidad-disputar-titulo-tres-anos-consecutivos-135791","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d72b77da064b.jpeg"},{"id":135800,"title":"AC Milan y Manchester United: la recta final en la salida de Rakitic del Barcelona para 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-noticias-fichajes-ac-milan-manchester-united-recta-final-salida-ivan-rakitic-135800","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5aab7b94e3.jpeg"},{"id":135668,"title":"VER AQU\u00cd, M\u00e9xico vs. Panam\u00e1 v\u00eda TUDN EN VIVO: sigue EN DIRECTO el partido desde el estadio Azteca","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico-vs-bermudas-via-tudn-vivo-azteca-7-univision-now-liga-naciones-concacaf-directo-futbol-gratis-online-estadio-azteca-alineaciones-horarios-canales-tv-tata-martino-tolo-gallego-mx-pe-135668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3d5fecdcbb.jpeg"},{"id":135799,"title":"\u00a1Al toque, Per\u00fa!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/toque-peru-135799","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5a46fd6813.jpeg"},{"id":135752,"title":"\u25ba VER Per\u00fa vs. Uruguay: sigue la transmisi\u00f3n EN VIVO del partido de vuelta en el Nacional","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-latina-movistar-deportes-movistar-play-ver-partido-hoy-transmision-estadio-nacional-amistoso-fifa-2019-135752","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4df53cc5b0.jpeg"},{"id":135691,"title":"Per\u00fa vs Uruguay EN VIVO: fecha, horarios y canales para ver el amistoso FIFA desde el Estadio Nacional | EN DIRECTO","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-directo-online-movistar-deportes-latina-fecha-horarios-canales-tv-amistoso-internacional-lima-135691","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da4afeb55b27.jpeg"},{"id":135797,"title":"Per\u00fa vs Uruguay: Ricardo Gareca alinear\u00eda a Flores y Cueva en el once titular","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-uruguay-ricardo-gareca-alinearia-flores-cueva-once-titular-video-nnav-135797","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da55743901df.jpeg"},{"id":135796,"title":"Per\u00fa vs Uruguay: selecci\u00f3n peruana entren\u00f3 en el Nacional y qued\u00f3 lista para enfrentar a los \u2018charr\u00faas\u2019","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-uruguay-seleccion-peruana-entreno-nacional-quedo-lista-enfrentar-charruas-video-nnav-135796","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5566fa7c35.jpeg"},{"id":135792,"title":"\u00a1Sac\u00f3 la garra! Carlos Castro Yangali es el nuevo lider de Caminos del Inca tras culminar la segunda etapa [FOTOS]","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/carlos-castro-yangali-nuevo-lidera-caminos-inca-etapa-huancayo-ayacucho-135792","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da555dff2431.jpeg"},{"id":135794,"title":"FPF: estos son los pol\u00e9micos puntos que se aprobaron para el nuevo estatuto","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/fpf-polemicos-puntos-aprobaron-nuevo-estatuto-video-nnav-135794","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da55572c56a7.jpeg"},{"id":135793,"title":"FPF: se aprobaron los nuevos estatutos por amplia mayor\u00eda","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/fpf-aprobaron-nuevos-estatutos-amplia-mayoria-video-nnav-135793","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5538066cb1.jpeg"},{"id":135780,"title":"New York Yankees vs. Houston Astros: sigue el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/new-york-yankees-vs-houston-astros-vivo-directo-online-gratis-espn-sigue-juego-3-serie-campeonato-liga-americana-mlb-yankee-stadium-fox-sports-nczd-live-sports-event-135780","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da510cb252f0.png"},{"id":135781,"title":"Una decisi\u00f3n lamentable: la lista completa de los 147 deportistas a los que el IPD les ha retirado el apoyo econ\u00f3mico","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/ipd-lista-completa-147-deportistas-instituto-peruano-deporte-les-retiro-subvencion-apoyo-economico-135781","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5334e81f69.jpeg"},{"id":135798,"title":"\u00a1Abby se luci\u00f3! Peruana realiz\u00f3 unas de las mejores jugadas en el Panamericano Femenino Sub 17 de S\u00f3ftbol [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/softbol-peru-realizo-mejores-jugadas-campeonato-panamericano-femenino-sub-17-lanzamiento-rapido-video-135798","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/15\/5da5780d8fa12.jpeg"},{"id":135657,"title":"\u00a1Se acercan a la Serie Mundial! Los Nationals arrollaron a los Cardinals y pusieron el 3-0","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/saint-louis-cardinals-vs-washington-nationals-vivo-directo-online-gratis-live-transmision-espn-sigue-tercer-juego-playoffs-mlb-serie-campeonato-liga-nacional-nczd-135657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5477898cb9.jpeg"},{"id":135790,"title":"Barcelona s\u00ed, Real Madrid avispado: Joshua Kimmich con aceptaci\u00f3n cul\u00e9 y preocupa a merengues","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-real-madrid-fichajes-2020-joshua-kimmich-mira-cule-descartado-merengues-espana-liga-santander-135790","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5477c6a631.jpeg"},{"id":135758,"title":"Con Seth quemando el cuarto de Wyatt: repasa todos los resultados del segundo d\u00eda del Draft en el Monday Night Raw","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-raw-vivo-directo-online-via-fox-sports-2-sigue-show-rojo-nueva-york-becky-lynch-charlotte-flair-135758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da543b5bc704.jpeg"},{"id":135789,"title":"La delegaci\u00f3n de Uruguay tuvo la oportunidad de jugar una 'pichanga' en el Estadio Nacional [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-uruguay-delegacion-charrua-tuvo-oportunidad-jugar-pichanga-estadio-nacional-video-135789","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5409a6d590.jpeg"},{"id":135778,"title":"\u00a1Enlazados desde Santa Cruz! Bolivia vs. Hait\u00ed EN VIVO por Bolivia TV: sigue el Amistoso Internacional fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/bolivia-vs-haiti-vivo-directo-online-bolivia-tv-amistoso-internacional-fifa-estadio-ramon-tahuichi-aguilera-santa-cruz-sierra-transmision-oficial-tigo-sports-directv-nczd-live-sports-event-135778","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da53e1a0feeb.jpeg"},{"id":135665,"title":"\u00a1Sigue la acci\u00f3n! Richard Palomino gan\u00f3 la Etapa 2 de Caminos del Inca, pero Carlos Castro mantiene el liderato","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/caminos-inca-2019-vivo-directo-online-gratis-live-streaming-sigue-etapa-2-carrera-huancayo-ayacucho-nczd-135665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da53a454b7b7.jpeg"},{"id":135734,"title":"Horarios y Canales del Colombia vs. Argelia EN VIVO desde Francia: sigue el Amistoso Internacional v\u00eda RCN","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-argelia-vivo-villeneuve-d-ascq-online-fecha-hora-canal-directo-transmision-narracion-caracol-tv-play-stream-amistoso-internacional-francia-135734","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5379184a07.jpeg"},{"id":135787,"title":"\u00bfCu\u00e1les son las aplicaciones m\u00e1s descargadas en lo que va del 2019 en Android y iPhone?","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/son-10-aplicaciones-descargadas-2019-android-iphone-viral-apps-smartphone-nnda-nnrt-135787","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5357350173.jpeg"},{"id":135743,"title":"\u00a1Enlazados desde Lille! Colombia vs. Argelia EN VIVO por Caracol TV: ver amistoso internacional Fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-argelia-vivo-online-directo-caracol-tv-rcn-directv-amistoso-fecha-fifa-lille-bola-estadio-pierre-mauroy-minuto-minuto-win-sports-nczd-live-135743","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/14\/5da5363fc7561.jpeg"}]