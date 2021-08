¿Dónde se ubica la nueva evolución de Vegeta en la historia de Dragon Ball?

El capítulo 74 del manga Dragon Ball Super ha sorprendido a la comunidad por la nueva evolución de Vegeta. Ya hemos hablado del origen de la nueva versión del Príncipe Saiyajin, por lo que ahora es turno de revisar en qué escala de poder se encuentra respecto al resto de evoluciones de los Saiyajins.

Recordemos que, en el momento más crítico del episodio 74 de Dragon Ball Super, Vegeta le dice a Granola en el Planeta Cereal: “Qué divertido. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. No tengo que proteger ni salvar a nadie. Puedo simplemente concentrarme en el combate. Este es el mejor de los sentimientos”.

La evolución de Vegeta, por lo tanto, supone un cambio respecto a su psique. Aún es prematuro tener una respuesta, porque no lo hemos visto en acción, pero sí tenemos cierta idea de lo que se viene trabajando en las oficinas de Toyotaro y Akira Toriyama.

Lo más lógico sería pensar que está por encima del Saiyan Blue, pero falta precisar si es que el nuevo diseño es una evolución en sí o un estado mental como el Ultra Instinto. Si es lo segundo, la nueva versión de Vegeta estaría por debajo del Ultra Instinto de Goku, porque este último lo lleva perfeccionando desde hace buen tiempo y con ayuda de Merus desde la saga de Moro. Vegeta, en cambio, recién se pone al día, por lo que su rendimiento no debería ser el mejor.

Toppo es la clave para entender la transformación de Vegeta

Vegeta comienza a liberar el poder de los Dioses de la Destrucción, el mismo que usó Toppo en el Torneo de Poder. Hay que retroceder hasta los últimos episodios del anime para saber qué está sucediendo con el saiyajin.

Para poder eliminar a los demás universos, Toppo reveló que en el pasado fue candidato a Dios de la Destrucción y comenzó a utilizar todo su ki. En su pecho se marcó los símbolos de estos poderosos seres y su musculatura salió a relucir.

Como es de esperarse, Vegeta todavía no cuenta con los símbolos ya que no es un candidato sino que recién ha comenzado su entrenamiento.

