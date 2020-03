No es de sorprender que Dragon Ball Super cuenta con figuras de acción y sean de las más vendidas en el año. No obstante, también las películas han servido de inspiración para las marcas grandes de juguetes.

Pues el medio Hobbyconsolas nos ha mostrado la colección completa de los juguetes de Bandai de la película Dragon Ball Evolution, la versión live-action que fue sumamente criticada. Se trata de siete elementos coleccionables que buscan asemejarse a los personajes de la cinta.

Algunas de esta figuras están muy bien realizadas como la Piccolo, quien se ve igual a la película; no obstante, no es el mismo caso con Bulma, a la que no se molestaron en darle el rostro de la actriz. ¿Cuál de todas se parece más la largometraje?

Una de las curiosidades de esta colección de Dragon Ball es que en todas las figuras cuenta con una parte de Ozaru. Si te compras todas las figuras podrás armar al mono gigantesco en el que se convierte Goku cuando sale la luna llena.

Dragon Ball: estas son las figuras de acción de la película Evolution. (Foto: Hobbyconsolas)

