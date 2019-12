Cuando finalizó Dragon Ball Super en marzo del 2018, Toei Animation comenzó a producir la cinta de Broly y una serie alternativa llamada Dragon Ball Heroes. Esta última producción se emite de forma gratuita por YouTube ya que hace promoción del juego del mismo nombre.

Poco a poco, Heroes ha comenzado a ganar relevancia entre los fans. Por este motivo, Toei Animation le ha dado un espacio en la conferencia de cierre de año Jump Festa 2019.

Allí se anunció que habrá un nuevo arco argumental en el que se presentarán a nuevos personajes que nunca se han visto en la obra de Akira Toriyama. Esta importante anuncio llegó de la mano de nueva fotos del anime.

Por supuesto, Dragon Ball Super todavía no cuenta con fecha de retorno a la TV y las noticias no son alentadoras. Toei Animation ha confirmado que tienen dos series nuevas en camino: Dragon Quest: Dai no Daiboken y una nueva temporada de World Trigger, las cuales reemplazarían a Goku en la televisión.

Dragon Ball Super | Dragon Ball Heroes: nuevos personajes llegarán en el siguiente arco del anime. (Foto: Toei Animation)

