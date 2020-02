Dragon Ball Super se encuentra situado en el arco de los ‘Prisioneros de la Patrulla Galáctica’. En el último capítulo del manga hemos podido ver como Moro y sus secuaces tratan de desaparecer a la Tierra; sin embargo, Krilin ha logrado atraer a Goku a través de su gran confianza.

Mientras Krilin y el Maestro Roshi se encontraban batallando contra la fusión triple, Krilin decidió luchar agotando todo su poder con la única esperanza de que Goku note esto. El popular Guerrero Z cree tanto en Kakaroto que es capaz de poner su vida en juego para traerlo hasta su ubicación.

Mientras la triple fusión intenta darle el golpe final a Krilin, este mismo decidió gastar la mayor cantidad de energía posible para poder llamar la atención de Goku. Felizmente, el guerrero Z más querido de todos llegó a darse cuenta y comenzó a sentir a sus amigos pelear.

Goku no puede aferrarse a ellos porque no cuentan con un ki tan poderoso. Sin embargo, cuando Krilin estaba a punto de agotar toda su energía, Goku logra verlo y salta antes de que la triple fusión de el golpe final. La confianza de Krilin hacia Kakaroto no solo se ha visto en esta manga, sino también en anteriores ediciones.