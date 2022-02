Todo parece indicar que en el manga de Drago Ball Super Bardock es un personaje de suma importancia. En pasados episodios, se le ha mencionado como aquel que salvó de la extinción a la raza Cereal y mantuvo con vida a Monite, el último saiyajin del planeta.

El mismo anciano contó que tas la invasión del ejército de Freezer, el padre de Goku se encargó de protegerlos debido a que sintió lástima luego de ver a la madre de Granola con el pequeño en brazos.

Lamentablemente, Gas y Elec Heata atacaron y terminaron con la vida de la madre. Por supuesto, no logramos ver el combate debido a que Monite simplemente no se acuerda, pero Gas nos ofrece algunos indicios del verdadero poder del personaje.

Bardock es mencionado en el capítulo 81 del manga

En el último episodio de Dragon Ball Super que se ha publicado, Gas le comenta a Goku que no siente la misma ansia de combate en él como sí lo sentía en su padre. Por supuesto, Kakaroto solo atina a decir “cuando era pequeño me golpeé la cabeza y no recuerdo nada de mi vida hasta ese momento”.

Las teorías indican que el motivo por el cual Bardock tenía un ansia de combate era porque de alguna forma logró alcanzar el nivel berserker, el cual de la mucho poder pero hace que pierda el control.

Él nunca logró alcanzar el Super Saiyan 1, simplemente confiaba en su transformación a Ozaru para conquistar planetas.

Dragon Ball Super: el capítulo 81 del manga da indicios sobre el verdadero poder de Bardock, el padre de Goku. (Foto: Manga Plus)

