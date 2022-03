Gas es el ser más poderoso del universo en el manga Dragon Ball Super. No sabemos cómo Akira Toriyama superará una premisa así en el futuro, pero queda claro que Gas no es invencible. La experiencia y los entrenamientos de Goku y Vegeta hacen que tengan una oportunidad contra Gas. Sin embargo, la debilidad del villano no es precisamente la inexperiencia, sino un pasado trágico.

El episodio 82 de Dragon Ball Super muestra a Goku teletransportándose a la Prisión Galáctica para distraer a Gas y alejarlo del Planeta Cereal, donde Monite trata de reanimar a Granola y Vegeta sigue malherido. Es en la Prisión Gálactica donde descubrimos que Gas conoce al ejército de Moro, también conocido como el grupo de Saganbo.

Gas se desespera por las burlas

“¿Ese no es el hermano menor de Heate?”, pregunta uno de los prisioneros. “Es verdad, es aquel enano”, responde otro.

Luego de pedir ayuda y recibir la negativa de Gas, ambos miembros del grupo de Saganbo comienzan a recordar cómo el personaje se orinaba de miedo. “Si siempre estabas bajo las faldas de tu hermano pidiéndole ayuda”, dice uno de los prisioneros.

“¡No me meaba encima! ¡Simplemente se me escaba un poco de pis porque me lo aguantaba mucho!”, responde Gas desesperado.

La escena viene a ser la segunda vez que el manga nos recuerda que el pasado de Gas aún lo persigue hasta el punto de distraerlo en la batalla. Probablemente, Akira Toriyama y Toyotaro planteen este desequilibrio mental de Gas como su punto débil en el futuro. Recién en el episodio 83 oiremos qué dijo Bardock sobre la pelea contra Gas y, por los indicios de la última página, quizá adelantemos que burlarse de Gas, reconocer sus flaquezas y poca personalidad sea lo que lo lleve a la derrota.

¿Dónde leer el capítulo 82 del manga de Dragon Ball Super?

Podrás disfrutar de Dragon Ball Super traducido en español a través del portal oficial de Shueisha: Manga Plus. Puedes ingresar al siguiente enlace para poder leer lo últimos episodios del manga.

También puedes acceder a la versión en inglés, en donde normalmente hay algunas traducciones diferentes de las habilidades y diálogos.

