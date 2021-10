Dragon Ball Super: el manga cometió un error con este detalle sobre la historia de Granola

El episodio 77 del manga Dragon Ball Super ha llamado la atención de la comunidad por explorar el pasado de los Saiyajins. Sin embargo, hay algo que Toyotaro y Akira Toriyama no aclaran sobre el silencio de Monite y la venganza de Granola.

El arco Granola el superviviente del manga Dragon Ball Super desarrolla la historia de este personaje que busca liquidar a Freezer y a los Saiyajins por la destrucción de los ceresianos hace 40 años. Granola reunió las esferas del dragón y fue así como se convirtió en el ser más poderoso del universo para tener recursos con los que cumplir su venganza.

Goku y Vegeta se enfrentan a Granola, y este último sale victorioso. Cuando todo parecía perdido para los Saiyajins, Monite (el único namekiano del Planeta Cereal) revela que no todos los Saiyajins eran malos; Bardock actuó para salvar la vida de Granola y su madre tras el asedio contra el planeta.

DRAGON BALL SUPER | Monite se disculpa

Monite admite haberse equivocado

Granola no estaba enterado de esto, por lo que solo Monite y los Heeters -en menor medida- sabían que un Saiyajin era el responsable de que hayan sobrevivientes tras el ataque de los Ozarus.

El gran problema con toda esta explicación es a qué se debió el silencio de Monite, ¿por qué no le contó a Granola la verdad si es que eso pudo evitar que él sacrificara su esperanza de vida para ser el más poderoso del universo? Monite no explica nada, menos si fue presionado o amenazado para no contar la verdad Granola.

Probablemente, Monite evitó que Granola se entere de la verdad para que así no sea asesinado por los Heeters, quienes son más y pueden liquidar a Granola sin problemas. Aún así, esta explicación es implícita y no hay nada que señale esa lógica en la actuación de Monite.

