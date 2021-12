El último episodio del manga Dragon Ball Super reveló un detalle interesante sobre la personalidad de Vegeta y Goku. Ambos han entrenado juntos y comparten las mismas evoluciones; sin embargo, Vegeta tiene una ventaja a pesar de no ser tan poderoso como Goku. Todo parece indicar que las cosas estarán por cambiar en la franquicia.

El capítulo 79 de Dragon Ball Super muestra a Granola y Gas en plena batalla. Vegeta entrega su semilla del ermitaño al ceresiano para que tenga una oportunidad contra el miembro de los Heeters, el nuevo ser más poderoso del universo.

Vegeta y Goku pasan a segundo plano y aparecen ocasionalmente para comentar la batalla. El diálogo es interesante, porque así nos enteramos que la técnica de crear armas de Gas no es nueva, sino algo que practica desde hace tiempo atrás. También vemos que debaten sobre la teletransportación, pero Vegeta tiene un mejor criterio a la hora de evaluar el estilo de pelea de Gas y Granola.

DRAGON BALL SUPER | Vegeta atento a los detalles

Manga Dragon Ball Super

“Así que los dos pueden usar la teletransportación... No lo hagan parecer fácil, que a mí me costó mucho aprenderla”, dice Goku.

Vegeta responde para corregir a Goku: “No... Mira bien. No la están usando con facilidad. Tal y como pensaba, Gas no está acostumbrado a esta técnica. Aunque tenga el poder y la velocidad, ¿alguna vez has visto una teletransportación tan chapucera?”.

“Es cierto”, confirma Goku. “Granola todavía tiene la ventaja en cuanto a la precisión. Aún tiene una oportunidad de ganar”, cierra Vegeta.

El diálogo resulta revelador, porque da cuenta de cómo Vegeta tiene más recursos a la hora de analizar las batallas. Podemos suponer que esto se debe al entrenamiento saiyajin de Vegeta, por lo que Goku es menos técnico y más limitado a la hora de evaluar el estilo de pelea de los demás.

