Dragon Ball Super: el nuevo capítulo del manga revela el por qué Moro absorbe energía.

El arco de los ‘Prisionero de la Patrulla Galáctica’ se encuentra desarrollándose en el manga de Dragon Ball Super. Ahora, Goku acaba de dar inicio a la batalla final contra ‘Moro’. Sin embargo, muchos fanáticos se preguntan el por qué le encanta absorber energía al villano en la serie.

El último capítulo del manga ha revelado el por qué Moro come planetas y absorbe energía de sus rivales. Al comienzo pudimos apreciar que esto alimentaba sus poderes mágicos; sin embargo, se ha podido observar que el villano solo lo hace por gusto propio, puesto que lo motiva destruir todo lo que se le pone en frente.

Cuando vimos a Moro presentarse por primera vez en el manga, todo parecía que devoraba planetas con el fin de hacerse más fuerte. Sin embargo, todo fue revelado cuando el villano mencionó que no necesita comer la energía de Goku para poder vencerlo.

Además, el villano mencionó que solo come para “Debilitar a sus oponentes y fortalecerse a sí mismo. Estos son ​​solo efectos secundarios, no el objetivo principal”. Asimismo, reveló que es mucho más fuerte que Goku y que aún no muestra todo su poder.

Debido a esto, se ha comprobado que Moro no necesita absorber energía para ser más fuerte. Tras ello, Goku deberá buscar otra técnica para poder vencer al villano, o quizás esperar a Vegeta quien no tarda en llegar a la Tierra luego de entrenar para la batalla final.