Un pequeño detalle en el manga Dragon Ball Super sería una pista de la real situación de Gas. Por lo pronto, sabemos que Gas es el ser más poderoso del mundo gracias al deseo que Elec hizo a Toronbo, el Dios Dragón de las esferas del Planeta Cereal. El problema con este deseo, según ya sabemos con Granola, es probablemente que Gas desconozca su muerte en cuestión de días, semanas o meses.

En el episodio 81 del manga Dragon Ball Super, luego de eliminar a Granola, Elec le dice a Gas que se apresure con acabar a los Guerreros Z, porque tienen otros planes. “Elec... No quería reconocerlo, pero el poder del más fuerte del universo realmente era necesario. Gracias por pedir el deseo por mí”, dice Gas. Elec responde: “¿De qué hablas? Era por el bien de mi querido hermano menor. Claro que lo iba a hacer. Todavía tienes una cosa que hacer, ¿no? No tenemos tiempo que perder. Date prisa y destrózales”.

Elec está muy apurado por acabar con los Guerreros Z y se nota al presionar a Gas para que se apresure en cometer sus objetivos. Gas, además, aún desconoce cuál es el secreto de convertirse en el ser más poderoso del mundo y, al notar que es aún más poderoso que Granola, quizá no tenga mucho tiempo de vida.

DRAGON BALL SUPER | Elec habla con Gas

Hace varios episodios atrás, Granola pidió a Toronbo convertirse en el más poderoso del universo. Toronbo concedió el deseo, pero le explicó que debía sacrificar su esperanza de vida para obtener tanto poder: fue así como Granola se quedó con solo tres años de vida. Si Elec hizo lo mismo con Gas, y siendo este último mucho más poderoso que Granola, posiblemente Gas tenga mucho menos vida que tres años. Por lo pronto, por la prisa que tiene Elec, podemos suponer que la esperanza de vida de Gas es muy corta, quizá días u horas.

Elec aún no le explica a Gas cuál fue el sacrificio para su gran poder y se nota que no tiene la intención de hacerlo. Quizá es porque ya sabe que es muy poco tiempo en vida y no quiere perturbar a su hermano mientras cumple con sus objetivos.

