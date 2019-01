Dragon Ball Super estaría trabajando en nuevos episodios del anime

Todo indica que tendremos más episodios del anime de Dragon Ball Super , según una confirmación de los ejecutivos de Toei Animation en Estados Unidos.



De acuerdo con el portal WorldScreen, Toei Animation aseguró que vienen trabajando en nuevos episodios de Dragon Ball Super según ha trascendido en el NATPE Miami 2019, un evento organizado por la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión en Estados Unidos.



No se sabe precisamente cuál será la saga que el anime de Dragon Ball Super abordará tras el cierre del Torneo del Poder. Se rumorea que el arco 'El prisionero de la Patrulla Galáctica' del manga sería la que más chance tiene de ser adaptada a la televisión.



El NATPE Miami 2019 es un espacio en el que los distribuidores de contenido y los ejecutivos de las casas televisoras negocian la compra-venta de películas, series, documentales, programas de entretenimiento, etc.



Cabe precisar que Toei Animation no ha compartido un anuncio oficial sobre la creación de nuevos episodios, por lo que este trascendido en el NATPE Miami 2019 debe ser tomado con cautela.

DRAGON BALL SUPER: BROLY | SINOPSIS

"Ésta es la historia de un nuevo saiyajin. La Tierra vive en paz tras el Torneo del Poder. Luego de darse cuenta de que en los universos aún existen muchos peleadores fuertes por conocer, Goku pasa sus días entrenando para así alcanzar nuevos niveles. Pero un día, Goku y Vegeta conocerán a un saiyajin de nombre Broly, uno al que nunca antes habían visto. Se suponía que los saiyajines habían sido casi erradicados tras la destrucción del planeta Vegeta pero entonces, ¿qué hace éste en la Tierra? Este encuentro entre los tres saiyajines que han seguido diferentes destinos se convertirá en una estupenda batalla en la que incluso Freezer (que regresó del infierno) se verá atrapado".