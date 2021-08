Dragon Ball Super explica cómo el nuevo poder de Vegeta se compara con el de Granola

Dragon Ball Super está cada vez más interesante al revelar una nueva transformación de Vegeta. No hay un nombre oficial para esta nueva versión, pero sí algunas pistas de lo que será capaz de hacer el personaje al enfrentarse a Granola, el ser más poderoso del universo en el manga.

El encuentro de Vegeta contra Granola es revelador, porque estamos hablando de un villano que se ha convertido en el más poderoso de todos con ayuda de las esferas del dragón. Goku cayó derrotado a pesar del Ultra Instinto, pero Vegeta tiene chances de hacer frente a esta amenaza al revelar cómo funciona la nueva evolución.

Nuevas filtraciones de Dragon Ball Super

De acuerdo con los bocetos que llegaron a redes sociales, Granola le pregunta a Vegeta: “¿a qué te refieres con que tu poder no tiene límites?”. El Príncipe Saiyajin responde: “¡realmente te has vuelto arrogante! Prepárate, porque ahora me voy a poner duro contigo”.

La conversación deja en claro que Granola se ha visto abrumado por el poder de Vegeta, adelantando así uno de los peores errores del villano: convertirse en el más poderoso del universo es algo temporal, por lo que alguien con esfuerzo podrá superar ese umbral y así derrotarlo.

El episodio 75 de Dragon Ball Super, que actualmente desarrolla la historia de Granola el superviviente, estará disponible el 20 de agosto.

DRAGON BALL SUPER | El diseño más difícil

En una entrevista para el sitio web oficial de Dragon Ball, Toyotaro expuso que el creador de la increíblemente popular franquicia Shonen, Akira Toriyama, podría no estar tan involucrado con la propiedad como antes, pero todavía tiene mucha influencia cuando se trata de llega a las nuevas historias y personajes presentados. El nuevo artista de Dragon Ball compartió el hecho de que, si bien era responsable de la creación de Granolah, a Toriyama se le ocurrió la idea de los Heeters, la nueva organización criminal que busca enfrentar a los Saiyajin contra los Cerealianos en un intento por superar a Freezer y su ejército, y gobernar el universo ellos mismos.

Toyotaro expuso que había creado varios diseños que fueron rechazados para los Heeters, y Toriyama no pudo llegar a un consenso sobre cómo deberían verse estos criminales. Como afirma durante la entrevista, el artista casi había renunciado a crear estos nuevos villanos hasta que tuvo una oportunidad más y creó los Heeters que conocemos hoy.

