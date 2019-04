Dragon Ball Super: ¿Fu podría ser el nuevo villano del anime luego de Moro? 

Las últimas

[{"id":113464,"title":"Avengers: Endgame | Los directores de la cinta explican por qu\u00e9 no se le rinde tributo a ESE personaje","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-directores-cinta-explican-le-rinde-tributo-ese-personaje-113464","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc27051a7e14.jpeg"},{"id":113459,"title":"\u00bfCuesti\u00f3n de c\u00e1bala? Se filtr\u00f3 la camiseta que lucir\u00e1 el Real Madrid la pr\u00f3xima temporada [FOTO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-camiseta-2019-20-filtro-primera-equipacion-blanca-proxima-temporada-foto-113459","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8bb1abca48.jpeg"},{"id":113463,"title":"WWE SmackDown Live: sigue el show azul con Kofi Kingston y Becky Lynch desde Ohio","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-live-vivo-directo-online-fox-sports-2-sigue-show-azul-kofi-kingston-becky-lynch-anuncio-luchadores-buscaran-maletin-money-in-the-bank-ohio-113463","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8bb1189553.jpeg"},{"id":113453,"title":"\u00a1Infaltables! Los mejores memes del triunfo de Ajax sobre Tottenham en Londres por Champions [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-mejores-memes-reacciones-triunfo-holandes-londres-champions-league-fotos-facebook-113453","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8bb2fbb85a.jpeg"},{"id":113456,"title":"Ajax vs. Tottenham: fecha, hora y canales por vuelta de semifinales de Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-fecha-hora-canal-vuelta-semifinales-champions-league-2019-nndc-113456","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8bb08d40eb.jpeg"},{"id":113313,"title":"Otro golpe del Ajax: victoria (1-0) con gol de Van de Beek por la semifinal de la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-vivo-londres-online-transmision-narracion-fox-sports-espn-bt-sports-stream-semifinales-champions-league-inglaterra-holanda-nndc-113313","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8abb63dd96.jpeg"},{"id":113254,"title":"Triunfazo del Ajax: resumen, gol de Van de Beek y golpe en la ida de semifinal de la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-2-directo-gratis-partido-ida-semifinales-champions-league-2019-londres-113254","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8abba058d2.jpeg"},{"id":113357,"title":"El Ajax que todos queremos: la \u2018Cenicienta\u2019 de esta Champions League volvi\u00f3 a hacerlo","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-vivo-espn-champions-league-2019-directo-directv-sports-online-bein-sports-semifinales-londres-113357","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a4b390d2c.jpeg"},{"id":113430,"title":"Gast\u00f3n Bola\u00f1os tras su quinta victoria en Bellator: \"Mi meta es poner en alto el nombre del Per\u00fa\"","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/mma-gaston-bolanos-mi-meta-poner-alto-nombre-peru-bellator-113430","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89b342b88e.jpeg"},{"id":113454,"title":"\u00a1Acarici\u00f3 la gloria! David Neres estrell\u00f3 el bal\u00f3n en el palo en el Tottenham-Ajax por Champions [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-vivo-david-neres-anota-gol-2-0-londres-pelota-choco-palo-champions-league-video-113454","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8b57b6436c.jpeg"},{"id":113460,"title":"FIFA 19 | Los nominados a jugador del mes en la Premier League para 'Ultimate Team'","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-nominados-jugador-mes-premier-league-ultimate-team-113460","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8b6dfaf71c.jpeg"},{"id":113449,"title":"Est\u00e1 en deuda: Klopp recibi\u00f3 dur\u00edsima cr\u00edtica previo al Barcelona vs. Liverpool por Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-klopp-recibio-durisima-critica-previo-semifinales-champions-113449","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8b5a8c8ee6.jpeg"},{"id":113452,"title":"Cada vez m\u00e1s cerca de la salida: \"Ser\u00eda correcto para Hazard ir al Real Madrid\"","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/hazard-real-madrid-extecnico-chelsea-aseguro-ve-belga-bernabeu-fichajes-2019-113452","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8b55abccb2.jpeg"},{"id":113457,"title":"Fortnite | Un participante de la Fortnite World Cup es acusado de trampa","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-participante-fortnite-world-cup-acusado-trampa-113457","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8b29348aab.jpeg"},{"id":113305,"title":"HOY, Ajax vs. Tottenham EN DIRECTO ONLINE AQU\u00cd: holandeses vencen 1-0 por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/ajax-vs-tottenham-vivo-semifinales-champions-league-tottenham-hotspur-stadium-fox-sports-espn-2-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-inglaterra-holanda-espana-nnda-nnrt-113305","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a4e48733a.jpeg"},{"id":113450,"title":"Death Stranding, el esperado juego de Kojima, podr\u00eda tener preparado un tr\u00e1iler de ocho minutos","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/death-stranding-ps4-siguiente-trailer-esperado-juego-kojima-durar-ocho-minutos-113450","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8b0699c7fd.jpeg"},{"id":113437,"title":"\"Avengers: Endgame\" destaca en Pornhub y revelan cu\u00e1les son los Vengadores m\u00e1s buscados en el mundo porno","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-pornhub-revela-son-vengadores-populares-113437","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a51e68fb2.jpeg"},{"id":113451,"title":"Samsubg Galaxy S10 5G explota en circunstancias sospechosas en Corea del Sur","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsubg-galaxy-s10-5g-explota-circunstancias-sospechosas-corea-sur-113451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/20\/5c6dbc26cfd66.jpeg"},{"id":113447,"title":"Sonic the Hedgehog | 'Luisito Comunica' ser\u00e1 la voz de Sonic en espa\u00f1ol latino [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/sonic-the-hedgehog-luisito-comunica-sera-voz-sonic-espanol-latino-video-113447","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a8ee88b1f.jpeg"},{"id":113444,"title":"\u00bfCambio de camiseta? La confesi\u00f3n de Achraf Hakimi que ilusiona a todo el madridismo","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-achraf-hakimi-confeso-le-gustaria-volver-bernabeu-posible-fichajes-2019-113444","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8ae732e150.jpeg"},{"id":113441,"title":"Casi acaba en golazo: 'tiki-taka'- del Ajax frente al Tottenham maravill\u00f3 por la Champions [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-vivo-tiki-taka-holandes-acaba-golazo-champions-league-video-113441","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a97e13eb2.jpeg"},{"id":113445,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfFu podr\u00eda ser el nuevo villano del anime luego de Moro?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-fu-nuevo-villano-anime-luego-moro-dragon-ball-heroes-113445","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8aa0125628.jpeg"},{"id":113442,"title":"\u00a1Conmoci\u00f3n total! Vertonghen sufri\u00f3 duro golpe y termin\u00f3 sangrando en el campo por Champions [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-vivo-vertonghen-sufrio-duro-golpe-termino-sangrando-campo-champions-league-video-113442","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8aa2014ec8.jpeg"},{"id":113443,"title":"Sonic The Hedgehog | An\u00e1lisis del primer tr\u00e1iler y del resto de pel\u00edculas en 'Live Action' [VIDEOS]","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/sonic-the-hedgehog-analisis-primer-trailer-resto-peliculas-live-action-videos-113443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a9d3724d6.jpeg"},{"id":113438,"title":"League of Legends | Yuumi, la nueva campeona, ya cuenta con su primera apariencia [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-yuumi-nueva-campeona-cuenta-primera-apariencia-113438","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a63499a29.jpeg"},{"id":113433,"title":"\u00a1Silenci\u00f3 todo Londres! Van de Beek anot\u00f3 el 1-0 de Ajax contra Tottenham por la Champions [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/gol-ajax-vs-tottenham-vivo-golazo-beek-1-0-londres-champions-league-video-113433","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a1860832a.jpeg"},{"id":113418,"title":"\"Avengers: Endgame\": Joe Russo, director de la pel\u00edcula, revela el significado el sonido final","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-joe-russo-director-pelicula-revela-significado-sonido-final-113418","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc88780ea5bc.jpeg"},{"id":113431,"title":"Vaya ruleta: Di Mar\u00eda se sac\u00f3 al portero y marc\u00f3 golazo en el PSG vs. Montpellier [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/di-maria-gol-ruleta-saco-portero-marco-psg-vs-montpellier-video-113431","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8a2c2f39c9.jpeg"},{"id":113435,"title":"Sekiro Shadows Die Twice tendr\u00e1 su propio manga spin-off en esta fecha","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/sekiro-shadows-die-twice-tendra-propio-manga-spin-off-fecha-113435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89f3a7270c.jpeg"},{"id":113432,"title":"\u00a1Se durmi\u00f3 el Tottenham! El buen gol de Van de Beek para adelantar al Ajax en Champions [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-gol-beek-1-0-londres-semifinales-champions-league-2019-113432","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89ff2049ec.jpeg"},{"id":113337,"title":"Hoy, Tottenham vs. Ajax EN VIVO: minuto a minuto EN DIRECTO la semifinal de la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-hoy-vivo-champions-league-semifinales-uefa-fecha-horarios-canales-tv-londres-ver-futbol-gratis-online-fox-sports-nnda-nnrt-113337","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/29\/5cc76a89858b0.jpeg"},{"id":113426,"title":"\u00a1Lo quieren s\u00ed o s\u00ed! Real Madrid ya eligi\u00f3 a su nuevo delantero para la pr\u00f3xima temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-luka-jovic-elegido-merengues-reforzar-delantera-proxima-temporada-113426","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89a14cac71.jpeg"},{"id":113427,"title":"Cuatro fuera por decisi\u00f3n t\u00e9cnica: la lista final de Valverde para el Barcelona vs Liverpool de Camp Nou","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-18-convocados-valverde-cuatro-fuera-decision-tecnica-champions-league-2019-113427","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89bb3e801f.jpeg"},{"id":113428,"title":"El engre\u00eddo de la casa: Lavandeira agradeci\u00f3 los mensajes de los hinchas de Universitario tras la lesi\u00f3n sufrida","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-pablo-lavandeira-agradecio-mensajes-aliento-despues-lesion-sufrida-nndc-113428","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89b90410f6.jpeg"},{"id":113429,"title":"Pok\u00e9mon GO | Niantic confirma la llegada sorpresa de nuevos Pok\u00e9mon Legendarios","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-niantic-confirma-llegada-sorpresa-nuevos-pokemon-legendarios-113429","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc898976564b.jpeg"},{"id":113424,"title":"Hasta el \u00faltimo euro: la advertencia que le hacen al Real Madrid por el fichaje de Eriksen","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/eriksen-real-madrid-advertencia-le-merengues-posible-fichaje-113424","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89a67501ac.jpeg"},{"id":113425,"title":"El gran ausente: las razones por las que Andy Polar no fue tomado en cuenta para la Selecci\u00f3n Peruana Sub 22","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sub-23-convocado-andy-polar-primer-microciclo-nndc-113425","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc89758112bc.jpeg"},{"id":113306,"title":"Selecci\u00f3n Peruana de F\u00fatbol Playa: la bicolor volte\u00f3 el partido y le gan\u00f3 a Venezuela en el Sudamericano","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-futbol-playa-peru-vs-venezuela-vivo-facebook-watch-sudamericano-113306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc885e73b580.jpeg"},{"id":113413,"title":"Barcelona vs. Liverpool: chocan en Camp Nou por la ida de las semifinales de la Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-vivo-directo-online-live-transmision-via-facebook-espn-2-fox-sports-movistar-semifinales-champions-league-2019-nndc-113413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc8942be928c.jpeg"},{"id":113399,"title":"\u25b7 VER Tottenham vs. Ajax EN VIVO: canales de todo el mundo para VER EN DIRECTO la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-hoy-vivo-champions-league-martes-30-abril-semifinales-horarios-mundo-canales-television-ver-futbol-gratis-online-londres-amsterdam-nnda-nnrt-113399","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc86d9611a61.jpeg"},{"id":113420,"title":"El test de sabidur\u00eda de Luis Su\u00e1rez y Coutinho sobre el Liverpool [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-luis-suarez-philippe-coutinho-encuesta-reds-champions-league-2019-video-nndc-113420","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc88e6d04f4e.jpeg"},{"id":113421,"title":"\u00bfSe va tras la Copa Am\u00e9rica? Juan Carlos Oblitas habl\u00f3 sobre la continuidad de Ricardo Gareca en la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-juan-carlos-oblitas-hablo-continuidad-ricardo-gareca-113421","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc88fe9dd3a1.jpeg"},{"id":113419,"title":"\u00a1'Tulipanes' inundan Londres! Hinchas del Ajax invaden la capital en la previa de Champions [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-vs-ajax-millones-hinchas-amsterdam-toman-invaden-calles-londres-previo-champions-league-video-113419","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc88fb0b8e50.jpeg"},{"id":113414,"title":"Y hablando de Champions... el Inter de Mil\u00e1n de hace una d\u00e9cada que enamoraba a todos con sus cracks [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-2019-equipo-inter-milan-decada-enamoraba-fotos-113414","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc88b509d5db.jpeg"},{"id":113417,"title":"\u00bfTiembla Barcelona? Nicol\u00e1s C\u00f3rdova pidi\u00f3 a Arturo Vidal en Universitario y la prensa espa\u00f1ola encendi\u00f3 las alarmas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-nicolas-cordova-pidio-arturo-vidal-prensa-espanola-encendio-alarma-113417","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc88bb458617.jpeg"},{"id":113415,"title":"\u00a1Las cosas claras! DT del Barza le abre los ojos al mundo antes de enfrentar al Liverpool por Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-liverpool-ernesto-valverde-confiesa-ganar-champions-league-ilusion-obligacion-espana-113415","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/30\/5cc88a1f972c3.jpeg"}]