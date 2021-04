Actualmente, el manga de Dragon Ball Super está desarrollando el arco de Granola, el último superviviente de la raza Cereal. Toyotaro dio inicio a esta saga luego de la derrota de Moro a manos de Goku y Vegeta.

Kakaroto, por su parte, se encuentra entrenando con Whis para aprender a dominar el Ultra Instinto; mientras que Vegeta ahora lucha contra Bills para asemejarse a los dioses de la destrucción.

Granola, por otro lado, ha sido engañado por Heata para que luche contra Goku y Vegeta, y que muera contra los saiyajins más poderosos del universo. No obstante hay un nuevo personaje que es candidatos ser uno de los guerreros más fuertes.

Gas Heata se ha quedado frustrado por no poder luchar contra Granola.

“Ya sé que muy bien que eres fuerte, Gas”, explica Elec, “Puede que hubieras ganado, pero ¿qué habrías hecho si hubiera ocurrido lo peor? Ahora no es cuando tienes que luchar. Escucha, Nosotros somos hermanos y el único que puede superar a Freezer eres tú”, finaliza.

¿Pero cómo superará a Goku, Vegeta y Freezer? Pues en la misión de Maki Heata se ve que roban los radares de las esferas del dragón, quizás para invocar a Ultimate Shen Long.

Dragon Ball Super: Gas Heata es uno de los candidatos al guerrero más poderoso del universo. (Foto: Manga Plus)

Whis explica los secretos del Ultra Instinto en el capítulo 71 del manga

En las primeras páginas del manga 71 de Dragon Ball Super, Whis le explica a Goku que, si bien puede dominar el Ultra Instinto, aún está lejos de dominarlo tal como hacen las deidades.

“Nosotros siempre estamos en el estado del Ultra Instinto. Mientras tanto, tú...”, dice Whis en el manga. “Si no me transformo, no llego a ese estado...”, responde Goku. “Y por eso mi cuerpo no esquiva los golpes por sí solos, ¿no?”.

“No”, dice Whis. “Para empezar, estás interpretando el Ultra Instinto como una transformación. Si tu corazón está estable, tu cuerpo se moverá solo, independientemente del estado físico en el que te encuentres”.

Entonces, Goku pregunta: “¿Así que tengo que usar mi instinto mientras me mantengo en ese estado?”. “Así es”, dice Whis. “De esa forma, podrás liberarte del límite de tiempo debido al gasto de energía”.

Whis no precisa a qué se refiere con un “corazón estable”, pero imaginamos de que se trata de una condición emocional en la que el cuerpo es puro instinto, tanto así que los movimientos dentro de este estado no consumen energía. El concepto es interesante, porque se trata de una estabilidad natural y sin ser forzada.

El episodio 72 del manga Dragon Ball Super se publicará a fines de mayo de 2021.

