Dragon Ball Super: Gohan Super Saiyan Blue estaría a punto de ser canon en el manga

Las últimas

[{"id":137192,"title":"Andr\u00e9s \u2018Bal\u00e1n\u2019 Gonzales, cuatro veces campe\u00f3n con la \u2018U\u2019, ser\u00e1 homenajeado en el Monumental","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-andres-balan-gonzales-cuatro-veces-campeon-u-sera-homenajeado-monumental-137192","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/30\/5d69e22fb8345.jpeg"},{"id":137183,"title":"\u00a1Es oficial! Nate Diaz no recibi\u00f3 sanci\u00f3n por supuesto doping y pelear\u00e1 contra Jorge Masvidal en el UFC 244","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-nate-diaz-recibio-castigo-usada-peleara-jorge-masvidal-ufc-244-2-noviembre-137183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db48464d6a93.jpeg"},{"id":137191,"title":"\"Avengers: Endgame\": un fan descubre una triste verdad sobre el reencuentro de Star-Lord y Gamora","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-fan-descubre-triste-reencuentro-star-lord-gamora-avengers-4-marvel-cine-137191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db493d84f604.jpeg"},{"id":137187,"title":"\u00a1Tierra, tr\u00e1game! El autogol de Adv\u00edncula ante Ponferradina que conden\u00f3 al Rayo a la derrota [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/rayo-vallecano-autogol-advincula-seleccion-peruana-ponferradina-liga-smartbank-video-137187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db490a021c0e.jpeg"},{"id":137155,"title":"Hoy, Tigres vs. Cruz Azul en directo: canales que transmitir\u00e1n en vivo el partido por la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-uanl-vs-cruz-azul-liga-mx-vivo-tudn-canal-5-televisa-univision-ver-futbol-gratis-online-torneo-apertura-jornada-15-nuevo-leon-mx-pe-nnda-nnrt-137155","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db3bf4347335.jpeg"},{"id":137125,"title":"Universitario vs. Cantolao EN VIVO v\u00eda GOLPERU: se miden en el Monumental por la Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-cantolao-vivo-via-golperu-directo-fecha-13-torneo-clausura-ver-gratis-video-noticia-137125","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db375507438f.jpeg"},{"id":137157,"title":"C\u00e9sar Vallejo gan\u00f3 2-0 a Pirata FC por la Fecha 13 del Torneo Clausura en Olmos","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pirata-fc-vs-cesar-vallejo-vivo-online-via-gol-peru-torneo-clausura-liga-1-nczd-137157","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db47b22038a6.jpeg"},{"id":137189,"title":"Dragon Ball Super: Gohan Super Saiyan Blue estar\u00eda a punto de ser canon en el manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gohan-super-saiyan-blue-estaria-punto-canon-manga-dragon-ball-anime-manga-137189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db48f05466ca.jpeg"},{"id":137084,"title":"VER AQU\u00cd Atl\u00e9tico de Madrid vs. Athletic Club EN VIVO por Directv Sports: duelo por la fecha 10 de LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/atletico-madrid-vs-athletic-club-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-narracion-directv-sports-fecha-10-liga-santander-wanda-metropolitano-live-sports-event-nczd-137084","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4644a67d07.jpeg"},{"id":137184,"title":"Hincha por el Universitario de sus amores: el mensaje de Edison Flores previo a la final de f\u00fatbol femenino","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-mensaje-edison-flores-previo-final-futbol-femenino-137184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/01\/29\/5a6fa9d96dfc6.jpeg"},{"id":137181,"title":"Por eso est\u00e1 de salida: los n\u00fameros de Rakitic en una temporada para el olvido en Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-noticias-hoy-rakitic-numeros-temporada-olvido-ciudad-condal-fichajes-2020-liga-santander-espana-137181","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da343d908313.png"},{"id":137151,"title":"Tigres vs. Cruz Azul hoy: revisa los horarios, canales y la mejor previa de duelo por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-cruz-azul-vivo-estadio-universitario-directo-hora-fecha-canal-online-tudn-canal-5-tv-azteca-stream-liga-apertura-2019-liga-mx-137151","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db48b7dac144.jpeg"},{"id":137185,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: Fnatic cae en casa, as\u00ed quedaron los resultados de cuartos de final","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-resultados-cuartos-final-fnatic-ig-grf-fpx-137185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db48a58c8e7d.jpeg"},{"id":137010,"title":"\u25ba EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1 mientras se juega la Fecha 13 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-vivo-fecha-13-torneo-clausura-liga-1-alianza-lima-universitario-sporting-cristal-fecha-hora-canal-137010","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db220676d05b.jpeg"},{"id":137182,"title":"Los extranjeros que pasaron por los tres grandes del Per\u00fa y ahora no juegan en Primera Divisi\u00f3n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-extranjeros-pasaron-grandes-juegan-primera-137182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4891c57088.jpeg"},{"id":137148,"title":"Tigres vs. Cruz Azul hoy desde el estadio Universitario de Nuevo Le\u00f3n: chocan por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-cruz-azul-vivo-nuevo-leon-directo-transmision-narracion-tudn-canal-5-online-estadio-universitario-stream-live-apertura-2019-liga-mx-nczd-mexico-137148","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db487f347718.jpeg"},{"id":137127,"title":"A un paso del t\u00edtulo: Roger Federer derrot\u00f3 a Stefanos Tsitsipas en las semifinales del Abierto de Basilea","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-vs-stefanos-tsitsipas-vivo-semifinal-abierto-basilea-nczd-live-sports-event-137127","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4823446922.jpeg"},{"id":137154,"title":"Sigue EN VIVO Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca desde el Alejandro Serrano por la fecha 29 de Liga Pro de Ecuador","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-deportivo-cuenca-vivo-alejandro-serrano-aguilar-directo-transmision-narracion-gol-tv-online-liga-pro-ecuador-nczd-137154","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db3d6580b0fc.jpeg"},{"id":137176,"title":"El trabajo en el que pone \u00e9nfasis Diego Osella, t\u00e9cnico de Melgar, para no caer sorprendido ante Alianza","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-especial-diego-osella-tecnico-melgar-liga1-arequipa-partido-torneo-clausura-137176","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/14\/5d043a3d43a33.jpeg"},{"id":137178,"title":"Washington Nationals vs. Houston Astros: sigue el Juego 4 de la Serie Mundial de b\u00e9isbol","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/serie-mundial-2019-vivo-washington-nationals-vs-houston-astros-vivo-directo-online-sigue-fox-sports-espn-sigue-juego-4-washington-nczd-live-sports-event-137178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db375a652d8e.jpeg"},{"id":137132,"title":"\u25ba Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: se miden por la final del f\u00fatbol femenino - Zona Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-vivo-via-directv-sports-facebook-live-directo-ver-final-futbol-femenino-2019-video-noticia-137132","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db466afbe358.jpeg"},{"id":137177,"title":"\"Si no me quedo, nadie sabr\u00e1 qu\u00e9 es la MLS\": otras hist\u00f3ricas frases de Zlatan que solo \u00e9l se atrevi\u00f3 a decir [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/zlatan-ibrahimovic-10-mejores-frases-polemicas-hicieron-historia-atrevio-decir-fotos-137177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db47e6b55860.jpeg"},{"id":137164,"title":"Juan Pablo Varillas vs. Thiago Monteiro: juegan esta tarde por las semifinales del Challenger de Lima 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/juan-pablo-varillas-vs-thiago-monteiro-vivo-directo-online-juegan-semifinales-challenger-lima-club-terrazas-nczd-live-sports-event-137164","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4528b89f18.jpeg"},{"id":137122,"title":"Por el Mundial Sub 17, Ecuador vs. Australia: horarios para ver en vivo y en directo el partido","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/ecuador-vs-australia-via-directv-canal-copa-mundial-sub-17-brasil-2019-ver-futbol-vivo-online-directo-goiania-alineaciones-javier-rodriguez-ec-pe-nnda-nnrt-137122","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db36dcc4faa0.jpeg"},{"id":137173,"title":"El r\u00e9cord que alcanzar\u00eda Jos\u00e9 Carvallo en Universitario de Deportes durante el duelo ante Cantolao","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-record-romper-jose-carvallo-noche-cantolao-137173","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8f46c743c.jpeg"},{"id":137179,"title":"Arequipa ser\u00e1 una fiesta: \u00bfC\u00f3mo va la venta de entradas para el Melgar vs. Alianza Lima?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-venta-entradas-partido-melgar-arequipa-137179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4794ea4084.jpeg"},{"id":137071,"title":"\u00a1Lo durmi\u00f3! Demian Maia someti\u00f3 a Ben Askren en la estelar del UFC Singapur [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-singapur-vivo-directo-online-fox-sports-demian-maia-vs-ben-askren-pelean-estelar-staropoli-vs-salikhov-enrique-barzola-vs-movsar-evloev-nczd-live-sports-event-137071","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4710a6b52f.jpeg"},{"id":137152,"title":"\u00a1Debuta la 'Tricolor'! Ecuador vs. Australia juegan HOY por la primera fecha del Mundial Sub 17 Brasil 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ecuador-vs-australia-vivo-olimpico-pedro-ludovico-directo-transmision-narracion-directv-canal-online-stream-live-mundial-sub-17-brasil-2019-nczd-137152","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db3d9eced9c9.jpeg"},{"id":137175,"title":"Joker: \u00bfArthur Fleck mat\u00f3 a Sophie Dumond? Conoce la verdad de Todd Phillips","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-arthur-fleck-mato-sophie-dumond-conoce-todd-phillips-nnda-nnlt-137175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db47251bda31.jpeg"},{"id":137075,"title":"Falt\u00f3 Cristiano Ronaldo: Juventus empat\u00f3 1-1 ante Lecce por la Serie A de Italia 2019","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-lecce-vivo-comunale-via-marre-directo-paulo-dybala-stream-live-espn-online-serie-italia-nczd-137075","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db462063256d.jpeg"},{"id":137174,"title":"T\u00e9cnico de Affonso en Sud\u00e1frica revel\u00f3 por qu\u00e9 Mauricio es considerado uno de los delanteros m\u00e1s caros","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-tecnico-mauricio-affonso-sudafrica-revelo-considerado-delanteros-caros-137174","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7ab28da9ef1.jpeg"},{"id":137172,"title":"Mbapp\u00e9 es prioridad: los tres refuerzos con los que llegar\u00eda Mourinho a Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/mourinho-real-madrid-fichajes-2020-mbappe-refuerzos-llegaria-luso-valdebebas-laliga-santander-espana-137172","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7a5f3aa2ead.jpeg"},{"id":137080,"title":"Con r\u00e9cord de Lewandowski: Bayern Munich venci\u00f3 a Union Berlin en el Allianz Arena","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/bayern-munich-vs-union-berlin-vivo-directo-online-ver-transmision-via-fox-sports-fecha-9-bundesliga-2019-allianz-arena-live-sports-event-nczd-137080","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db4685ea50ab.jpeg"},{"id":137170,"title":"Cinco minutos bastaron: Trauco ser\u00e1 campe\u00f3n de Copa Libertadores si Flamengo vence a River Plate","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/final-copa-libertadores-2019-miguel-trauco-cinco-minutos-sera-campeon-flamengo-vence-river-plate-137170","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db468c8a49f8.jpeg"},{"id":137142,"title":"\u00bfDragon Ball Z llega a Netflix? La verdad detr\u00e1s del anuncio","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dragon-ball-z-llega-netflix-detras-noticia-137142","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db3967a3330c.jpeg"},{"id":137102,"title":"League of Legends: Teamfight Tactics tendr\u00e1 tableros tem\u00e1ticos de Freljord","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-teamfight-tactics-presenta-nuevos-mapas-tematicos-freljord-137102","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db35854dca84.jpeg"},{"id":137171,"title":"Alianza Lima vs. Universitario: \u00bfQui\u00e9n narrar\u00e1 y comentar\u00e1 en DirecTV la final del f\u00fatbol femenino?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-universitario-deportes-narrara-comentara-final-futbol-femenino-137171","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db46987d0383.jpeg"},{"id":136744,"title":"\"Avengers: Endgame\": Black Widow deja oficialmente el UCM seg\u00fan Scarlett Johansson","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-scarlett-johansson-afirma-black-widow-regresara-vida-avengers-4-marvel-cine-ucm-136744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5daf8c9537976.jpeg"},{"id":137108,"title":"Am\u00e9rica vs. Puebla hoy desde el Azteca v\u00eda TUDN y Las Estrellas: chocan por el Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-puebla-vivo-estadio-azteca-directo-transmision-narracion-tudn-canal-5-televisa-espn-online-apertura-2019-liga-mx-nczd-mexico-137108","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db464b044ebf.jpeg"},{"id":137165,"title":"Jefferson Farf\u00e1n, el '10' de la Selecci\u00f3n Peruana, est\u00e1 de cumplea\u00f1os","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-35-jefferson-farfan-10-seleccion-137165","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/08\/24\/5b8033417fa7f.jpeg"},{"id":137146,"title":"Pumas vs. Quer\u00e9taro hoy desde La Corregidora: juegan por la fecha 15 del Apertura 2019 Liga MX v\u00eda Canal 5","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-queretaro-vivo-corregidora-directo-transmision-narracion-imagen-tv-tudn-online-apertura-2019-liga-mx-nczd-137146","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db45e2eb6af1.jpeg"},{"id":137107,"title":"Dota 2: Beastcoast pasa a la siguiente ronda tras vencer a Vici Gaming en la ESL One Hamburg 2019","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-vivo-beastcoast-enfrenta-vici-gaming-permanencia-esl-one-hamburg-2019-137107","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/25\/5db35cdda644e.jpeg"},{"id":137169,"title":"Bandera de Alianza Lima estuvo presente en la multitudinaria marcha de Chile","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-bandera-intima-estuvo-presente-multitudinaria-marcha-chile-137169","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db45a94556ee.jpeg"},{"id":137099,"title":"Emelec vs. Universidad Cat\u00f3lica hoy v\u00eda GOL TV desde Quito: chocan por la fecha 29 de Liga Pro Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/emelec-vs-universidad-catolica-vivo-directo-online-ver-transmision-oficial-via-gol-tv-teleamazonas-fecha-29-liga-pro-2019-ecuador-estadio-olimpico-atahualpa-nczd-137099","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db45c9a49125.jpeg"},{"id":137168,"title":"Dragon Ball: \u00bfcu\u00e1ntas veces Gok\u00fa muri\u00f3 en el anime de Akira Toriyama?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-veces-goku-murio-anime-akira-toriyama-super-z-videos-nnda-nnlt-137168","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db45be74131c.jpeg"},{"id":137167,"title":"Isco y 20 'kilos': la oferta que prepara Real Madrid por Fabi\u00e1n Ruiz","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-2020-fabian-ruiz-oferta-napoli-incluye-isco-alarcon-20-kilos-espana-laliga-santander-137167","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d18e76b52112.jpeg"},{"id":137166,"title":"De Ligt se pone a la hinchada de Juventus en contra: cometi\u00f3 otro penal y gol de Lecce [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-matthijs-ligt-cometio-penal-hinchas-le-dieron-gol-lecce-futbol-italia-video-137166","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db45786bd60f.jpeg"},{"id":136974,"title":"Dragon Ball Super: Vermoud, Toppo y Jiren habr\u00edan sido compa\u00f1eros de las tropas de las Tropas del Orgullo","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toyotaro-sugiere-vermoud-companero-jiren-toppo-tropas-orgullo-dragon-ball-anime-manga-mexico-espana-136974","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1eb3e0b65b.jpeg"},{"id":137048,"title":"Lakers vencieron 95 - 86 a los Jazz en el Staples Center de Los Angeles","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/angeles-lakers-vs-utah-jazz-vivo-directo-online-espn-3-ver-juego-nba-lebron-james-staples-center-estados-unidos-mexico-espana-live-sports-event-nczd-137048","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/26\/5db3dc2d24d88.jpeg"}]