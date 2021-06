Durante la saga del Torneo de Poder de Dragon Ball Super vimos que Goku intentaba activar el Ultra Instinto para poder hacerle frente a los poderosos luchadores del universo 11 como Jiren. Pues en los dos siguientes arcos argumentales del manga, el protagonista se ha dedicado a perfeccionar este poder.

Antes de su lucha contra Moro, Kakaroto se entrenó con Merus, el ángel encubierto en la Patrulla Galáctica. Mientras que durante la saga de Granola se le vio junto a Whis para conocer más acerca de la naturaleza de este poder.

Como es de esperarse, Goku ha utilizado este poder para poder derrotar a Granola. No obstante, no contaba con que solo se trataba de un clon y no de la versión real del personaje.

Solo por instante parecía que esta a punto de someter al Cereliano hasta que desapareció solo para revelar que realmente se trataba de una copia que solo servía para conocer el verdadero nivel de poder de los saiyajins.

“El Ultra Instinto no debería tener debilidades. Si algo falta, tiene que ser mi entrenamiento. No estoy acostumbrado a usar Ultra Instinct como Super Saiyan, así que sigo siendo vulnerable”, comenta el protagonista cuando cae al suelo.

Todavía necesita aprender a combinar el Ultra Instinto con el super saiyajin y pasar un tiempo más junto a Whis.

Dragon Ball Super: cuál es la técnica secreta de Granola que derrotó a Vegeta

Todo parece indicar que el Ultra Instinto no es el poder de más alto nivel en el manga de Dragon Ball Super. Pues el manga ha demostrado que hay un luchador superior a Goku y Vegeta llamado Granola, el cual ha llegado a ser lo que es gracias a su deseo a Ultimate Shen Long.

Como es de esperarse, el personaje fue de frente al combate para buscan venganza contra los saiyajins que en el pasado habían eliminado su raza. Goku lo comenzó a medir poco a poco son sus diferentes transformaciones.

Ni el Super Saiyan Dios ni la versión azul forzando el Ultra Instinto fueron suficientes para detener a Granola. Recién cuando Goku utilizó el Ultra Instinto perfecto pudo luchar de igual contra el villano.

Por supuesto, Granola tenía un as bajo la manga: tras caer derrotado, revela que solo se trataba de un clon. El personaje se encontraba en su nave solo probando la fuerza de los saiyajins y recién entrará en acción contra Vegeta.

Kakaroto ya no tiene semillas del ermitaño y está tendido en el suelo, ¿quién lo ayudará? Según las teorías de la comunidad, podría ser atendido por los Zucarianos, la raza que actualmente habita en el planeta Cereal.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.